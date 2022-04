El lapidario comentario de Wanda Nara hacia la China Suárez tras su nuevo intento de acercamiento a Mauro Icardi

"Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", confirmó Wanda Nara ya de regreso en París vía whats app.

Y cuando Fernández le preguntó a Wanda si creía que la China Suárez estaba buscando contactar nuevamente a Icardi, la hermana de Zaira Nara disparó "No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", refiriéndose claramente a cómo la actriz comenzó su romance con Nicolás Cabré, estando casado con Eugenia Tobal.

Al tiempo que también agregó "Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema". Y finalizó revelando que su marido "Ya había recibido mensajes del peluquero", que "Mauro los bloqueó de todos lados".

La romántica respuesta de Wanda Nara y Mauro Icardi ante el nuevo escándalo con La China Suárez

Tras estallar anoche en el programa LAM, América TV, la segunda temporada del Wandagate, cuando Yanina Latorre contó que la China Suárez cruzó nuevos mensajes con el futbolista Mauro Icardi en un nuevo intento de conquista, desde París, Francia, Wanda Nara y su marido parecen no dejarse llevar por los trascendidos y respondieron con fotos a puro amor desde Instagram.

"Feliz Día Internacional del Beso. 13.04.2022", expresó el futbolista del PSG en una secuencia de imágenes a los besos con su esposa, felices y enamorados.