Internaron a Ricardo Piñeiro: sufrió un ACV y preocupa la información sobre su estado de salud

Los efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires se acercaron al domicilio y, cuando lograron ingresar, encontraron a Ricardo Piñeiro con bajos signos vitales. De inmediato, lo trasladaron hasta el Hospital Fernández.

En una nota con Socios del espectáculo, el hombre que descubrió a figuras de la talla de Paula Chaves, Andrea Frigerio, Mariana Arias y Verónica Lozano, entre otras diosas, reveló que atravesó por "un gran depresión" tras ser víctima de una estafa, que lo obligó a cerrar su empresa.

El drástico giro de Ricardo Piñeiro

El ex representante de modelos Ricardo Piñeiro recordó que dio un giro en su vida cuando reconoció su problema con el alcohol y empezó un tratamiento para recuperarse.

“En un momento tuve una gran depresión por muchos problemas y tuve que cerrar la empresa. No me sentía bien y empecé a tomar un poco de más. Entonces, recurrí a Alcohólicos Anónimos que me salvó la vida. Vine todos los días durante un tiempo muy largo y hace 5 años no tomo alcohol”, contó en una nota con Socios del espectáculo.

“Por culpa del alcohol mi vida se estaba yendo al diablo. Vivía en un entorno de soledad y depresión”, remarcó.

Piñeiro dejó el acolhol y se refugió en la fe católica. "Me acerqué a Dios y salí. Mi mensaje es que siempre se pueden superar las dificultades que nos presenta la vida. Suena de manual, pero es la verdad, por eso quiero compartirla con quienes están sufriendo”, concluyó.