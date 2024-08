Internaron de urgencia a Alfa de Gran Hermano y hay preocupación

En marzo de este año, Alfa estuvo como invitado en la casa de Gran Hermano, pero decidió irse antes de lo pautado. Después de su salida tuvo que someterse a un control clínico porque estaba con un pico de estés. Los médicos le hicieron estudios y le detectaron una arritmia.

En esta ocasión, el ex GH se sentía muy decaído y con malestar, lo que lo llevó a acercarse a una clínica privada, donde le hicieron estudios y quedó internado por un cuadro respiratorio, que requiere un estricto tratamiento.

Durante Gran Hermano 2024, Alfa tuvo una participación activa en La noche de los ex y en los programas donde analizaban el juego en la casa. También se lució como panelista en Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z. Fiel a su estilo, en cada aparición llamó la atención con su vehemencia a la hora de defender sus opiniones.

Walter Alfa Santiago.jpg

Catalina Gorostidi habló de su cruce con Alfa cuando entró a Gran Hermano: "Me hostigaba todo el tiempo"

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi, estuvo este lunes en Instrusos (América TV) y habló de su paso por el reality y de su enfrentamiento con Walter 'Alfa' Santiago.

“Todos salimos con un ataque de ansiedad de ahí porque vivir en un reality donde estás encerrado, sin saber nada del mundo exterior y con todo el mundo hablando de vos, es muy intenso. Aunque uno se imagina cómo puede ser, vivirlo es muy diferente”, reflexionó la pediatra ante la pregunta de Laura Ubfal sobre el 'hate' que recibió.

“Nunca sufrí mucho el hate. Tuve muchísimo por los fans de Furia (Scaglione), pero el tema ahora es Alfa. Sobre Furia, a mí el tiempo me dio la razón porque dije que iba a ser complicado trabajar con ella y terminó siendo así”, remarcó.

"¿Con Alfa qué pasó?", le preguntó la conductora Flor de la V. “Yo con Alfa me peleé afuera de la casa por una pavada de la tribuna", contó Catalina.

Sin embargo, el conflicto empeoró cuando Gorostidi entró en el repechaje del reality y luego lo hizo Alfa. “No es lo mismo estar afuera. Cuando lo vi entrar a la casa, sentí pánico. Era un hostigamiento constante que no se veía en la televisión. Agradezco que solo estuvo dos días. Ya sé que Alfa va a desmentir esto, pero no me importa, no le tengo miedo”, aseguró.

"Yo iba todos los días con Gran Hermano y le decía que por favor se vaya él o me iba a ir yo. Yo no hablaba con él, todos lo evitamos menos Furia. Eran Furia y Alfa por un lado, y después todos los demás estaban conmigo porque me veían mal", sumó la exjugadora.

Luego, opinó que la complicidad que tuvo Furia con Alfa le sirvió para darse cuenta cómo era su examiga en realidad. “Gracias a Alfa me di cuenta lo que era Furia. Lo único bueno que me dio Alfa es que me mostró cómo es Furia. Es una mina que no le importaba nada. Es una mina que por algo se encontraba tan sola en la vida", sostuvo.