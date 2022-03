Isabella y Paul sorprendieron en vivo a Flor de la V en el día de su cumpleaños 47

Y tras cantarle el feliz cumpleaños, Florencia de la V dijo unas palabras: "Me sorprendieron, gracias por este momento, gracias al canal, a mis compañeros, a la técnica, a la seguridad, a todo el canal América Tv, soy muy feliz de este presente maravilloso. Estar cumpliendo un sueño de conducir este programa de espectáculos, gracias a todos los compañeros que me han saludado y se tomaron el tiempo de escribirme, les juro que más no puedo agradecer, esto es lo más importante que es mi familia".

Cuántos años cumple Florencia de la V

Florencia de la V nació el 2 de marzo de 1975 en Monte Grande. Hoy cumple 47 años. Según la actriz, su madre murió a causa de las complicaciones ocasionadas por un aborto clandestino, aunque anteriormente había dicho que había sido cáncer. Flor creció entonces con su papá y su hermano en Llavallol.

Su mamá era costurera y eso la acercó a la confección de ropa que luego ella misma usaría.