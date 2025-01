Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara con un terrible mensaje tras su angustiante relato en LAM

Y amplió sobre la interna que los enfrenta: “Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años y tenía más de 60 cámaras. Todas las imágenes las tiene el. Todo esto está en las denuncias pero sé que también hay un montón de periodistas que cobran dinero”.

“Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a las más fácil de argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir”, siguió Wanda Nara su impactante relato.

Y afirmó: “Yo tuve bastantes amenazas físicas, verbales, situaciones muy complicadas para que salgan a defenderlo sin saber. A veces no hay que hablar si no conoces la historia".

Lo cierto es que tras conocerse este impactante relato en televisión de la mediática, quien dejó picando un durísimo mensaje desde su cuenta en X fue Ivana Icardi, hermana del futbolista.

Si bien está distanciada de Mauro hace tiempo, se sabe que la relación entre Ivana y Wanda nunca fue buena. "Trastornada mental nivel infinito", lanzó muy picante la ex Gran Hermano en un mensaje que todo indicaría que estaría dirigido a su ex cuñada.

En declaraciones a ¡Hola! Argentina, Ivana Icardi reconocía recientemente sus diferencias con Wanda Nara: "Con su ex mujer era inviable que nos lleváramos bien pero prefiero no hablar de ella. Lo que tenía que decir de ella, ya lo dije y lo predije. Solo espero que encuentre paz".

El provocador gesto de Ivana Icardi a Wanda Nara en complicidad con la China Suárez

Constantes indicios en las redes sociales estarían evidenciando que la China Suárez y Mauro Icardi están viviendo un explosivo romance que cada vez se pone más serio.

Bajo este contexto, es que ambos habría celebrado año nuevo juntos y eso habría dado lugar a una presentación familiar. Por lo cual, luego del festejo Ivana Icardi demostró su aprobación siguiendo a la actriz en sus redes sociales.

Como si eso fuera poco, además tuvo un provocador gesto hacia Wanda Nara mostrándose muy cercana a su nueva cuñada.

Todo sucedió cuando la hermana del futbolista compartió un posteo de fin de año en su cuenta de Instagram y luego de un like de la China, una seguidora le comentó: “La China y vos intercambiando likes. Amamos a estas cuñadas, la familia hermosa que serán todos juntos”.

Dicho comentario, fue la likeado por la misma Ivana, dejando en claro su emoción por tener a la actriz en la familia como la nueva novia de su hermano.