Ivana Nadal compartió el insólito método que adoptó por el que dejó de usar desodorante: "¡Es mágico!"

"Me estoy por ir al gimnasio, pero antes de salir me voy a poner desodorante, que ya no me pongo desodorante, me pongo limón", contó desde una de sus Instagram Stories.

Ivana nadal 1.jpg

Al mismo tiempo, confió: "Fue lo mejor que me pasó en la vida. Me lo habían dicho, lo dejé pasar porque es más fácil ir a un supermercado a comprarte un desodorante y ponerte". "Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa...", explicó acto seguido.

En tanto, sobre cómo se enteró de los beneficios del cítrico, la influencer detalló: "Un día me crucé a un señor en Cozumel que me dijo 'No uses desodorante, ponete limón'. Y dije 'Bueno, voy a probar'. ¡Ey! Es mágico eh, mágico", concluyó. Y como para que no queden dudas, en la misma storie reafirmó el tip asegurando que es "Épico".

Embed

El sensual video con el que Ivana Nadal reapareció y contó todo sobre su nueva vida: "Estoy en..."

En diciembre pasado Ivana Nadal regresó a Instagram luego de varios meses de tener la cuenta inactiva. Para celebrar su regreso, la morocha compartió un video con un baile sexy en ropa deportiva y recolectó cientos de mensajes de sus seguidores, tanto a favor como en contra.

Según contó Nadal, en estos meses finalmente se mudó a México, y se encuentra disfrutando de sus días en Tulum.

Ivana Nadal

Así, fue compartiendo fotos y videos desde el destino paradisíaco y hasta volvió a dejarles mensajes de aliento y amor propio a sus seguidores.

Ivana Nadal mostró que si bien está viviendo en un lugar bastante lujoso, se mueve utilizando una moto. “Pasamos del lujo a la moto que estoy manejando. Ya vamos a hacer un upgrade”, comentó entre risas.