Jenifer Lauría reveló el motivo real de su separación de Giuliano Vaschetto: la foto que cambió todo

"Yo aposté a todo, a estar con él, estuve en su operación, estuvo viviendo en mi casa y él se manejó de una manera fea. Me dejó por WhatsApp", siguió.

Y continuó: "Él se fue a Venado (Tuerto) diciéndome que quería pensar, que sentía la relación lo ahogó, que quería ver si podía volver a su trabajo".

Acto seguido, la morocha contó indignada que una seguidora de ella le mandó una foto de Nano paseando en Carlos Paz con su exmujer "a los abrazos, en un parque".

Luego, relató que trató de comunicarse con Vaschetto y después de varias horas pudo hablar con él: "Me dijo que no iba a volver por el hijo, que prioriza al hijo, que quería recuperar su vínculo".

Por último, lanzó sobre la expareja de Nano: "Yo voy a decir las cosas como son: la mina lo manipulaba al cien por cien por el hijo. A mí no paraba de insultarme, porque él me mostraba los mensajes, y decía que yo era una pu..., que yo era un gato".

Jenifer Lauría reconoció el grave error que cometió en la relación con Nano de Gran Hermano: "No me importó"

Jenifer Lauría y Giuliano Nano Vaschetto confirmaron su separación después de unos pocos meses de noviazgo tras conocerse en la casas de Gran Hermano 2024. Ambos compartieron un comunicado desde las redes sociales donde explicaron los motivos de la ruptura de la pareja.

Lo cierto es que en un vivo con sus seguidores de Instagram, la morocha reconoció cuál fue el error que cometió en su vínculo con Nano y aclaró que no está arrepentida de lo sucedido entre ellos.

“Yo sé dónde me metía pero a mí no me importó. Yo quise apostar al amor y aposté. ¿Me fue mal? Sí, me fue mal. Pero es una experiencia más, un aprendizaje más que tengo en la vida. Ya está, nadie muere de amor, no me voy a morir por separarme ni nada de eso", precisó Jenifer Lauría en una transmisión ante casi 4 mil personas.

La ex del futbolista Ricardo Centurión contó que le iban llegando varios mensajes de lo que podía pasarle si iniciaba un romance con Nano pero que ella se dejó llevar por lo que sentía.

“Simplemente fue así. Todos me dijeron lo mismo: perdiste un GH, hiciste esto, hiciste lo otro... No me importa, yo cuando las cosas las hago, las hago de corazón, porque las siento y porque me salen y Voy a todo o nada", afirmó.

Y cerró segura de sí misma y cómo actuó: "Es así, o blanco o negro, con el gris no. Yo soy esto. No me arrepiento de haberlo hecho”.