Jenifer Lauría de Gran Hermano enterró a Nano con una letal respuesta íntima: "¿Qué es eso?"

Así, respondiendo consultas de sus seguidores de Instagram a través de la cajita de preguntas Jenifer aseguró que no hay chance alguna de darle una nueva oportunidad a Giuliano. Lo cierto es que cuando le consultaron si volvería con su ex, la exhermanita disparó picante: "No sé a cuál te referís, pero no volvería con un ex. Eso sería retroceder y yo quiero progresar", en clara referencia a su última pareja.

Jenifer Lauría - IG no volvería con un ex.jpeg

Al tiempo que la siguiente pregunta que eligió responder que cómo se lleva con Centurión, el padre de su hijita. "Súper de 10 para 11", fue la sutil frase que eligió para contestar haciendo saber que con el futbolista.

Asimismo, y como dar a entender que con Vaschetto hace tiempo no tenían intimidad, frente a una consulta sobre si tiene "sexo", una vez más Jeni respondió letal: "¿Qué es eso? Ya me olvidé".

Por último, y en otro orden de cosas, cuando sus seguidores quisieron saber si le gustaría regresar a Gran Hermano, Jenifer Lauría fue contundente. "No volvería a jugar. Entraría en algún congelado o algo así. Una vez que salís y ves el afuera ya no es lo mismo volver a encerrarte", sentenció tajante.

Jenifer Lauría - IG no volvería a encerrarse en GH.jpeg

Nano de Gran Hermano expuso los motivos de su separación de Jenifer Lauría: "Estaba siendo muy difícil vivir..."

Giuliano Nano Vaschetto y Jenifer Lauría se separaron después de unos meses de noviazgo tras el vínculo que nació en la casa de Gran Hermano y continuó afuera.

Nano compartió la semana pasada un comunicado desde su cuenta de Instagram donde confirma su separación de la morocha y da los motivos.

"Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni tanto adentro como afuera de la casa", comenzó su mensaje.

nano vaschetto mensaje tras separarse de jenifer lauria.jpg

"Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como de otro, nunca faltan los oportunistas! Esto empezó hace una semana cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también de la televisión", continuó.

"Tengo mucho respeto por ella y su familia y hoy en día somos dos personas libres. Nada malo pasó, para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad, simplemente invertí el orden de prioridades, el tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar", reconoció Nano.

"Para mí Tonni está en el puesto 1,2 y 3 y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente. Perdón a todos los programas y amigos de los medios, no respondí nada ni voy a hacerlo. La semana que viene vuelvo", concluyó el ex GH sobre su separación de Jenifer Lauría, quien remarcó que dará prioridad a compartir tiempo con su hijo.