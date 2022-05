Jésica Cirio contó un importante problema que tiene con Chloe, su hija de 4 años

“También es muy tímida, como era yo en la adolescencia”, agregó Cirio aunque sumó: “De hecho, ayer fuimos a almorzar con ella y el padre y, de la nada, empezó a bailar en el medio del restaurante y casi terminó protagonizando un show para todos los que estaban comiendo ahí”.

“¡Fue rarísimo! El lugar estaba lleno de gente y ella bailaba entre las mesas súper feliz y Martín (Insaurralde) y yo nos mirábamos onda: “ ¡¿Qué pasó?!”. Pero todo tiene que suceder cuando ella quiere y tiene ganas: no es una nena a la que le vas a pedir que haga una coreo y te va a obedecer sin chistar”, indicó.

Pero, sobre el grave problema que tiene con la pequeña contó: “Me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así, lo sé perfectamente”, contó la rubia.

“A veces me encuentro diciéndole: ´Chloe, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá´ y está mal: tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente”, detalló.

cirio.jpg

Jésica Cirio emocionada al recordar a Gerardo Rozín a un mes de su muerte

Jésica Cirio se emocionó al recordar a Gerardo Rozín a un mes de su muerte, ocurrida el 11 de marzo a los 51 años después de luchar contra una dura enfermedad.

La modelo, quien compartió la conducción del programa La peña de Morfi, Telefe, junto a Rozín durante mucho tiempo, se mostró sensible cuando fue consultada por el recuerdo de su compañero.

"¿Cómo lo recordás a Gerardo (Rozín)? ¿Alguna enseñanza que te haya dejado?", le preguntó el notero del ciclo Implacables, El Nueve, a la conductora.

A lo que Cirio contestó visiblemente emocionada: "Miles. Fue un año bastante duro. No quiero hablar...".

Y continuó: "Fue difícil, pero hoy me vienen un montón de recuerdos que, por momento, digo 'wow'. También se me vienen a la cabeza frases de él. Siempre lo tengo presente".

En cuanto a la nueva La peña de Morfi que viene, con la conducción junto a Jey Mammon, Jésica Cirio explicó que el 1 de mayo vuelven al aire.

"Arrancamos el primero de mayo, ya tenemos fecha de aire. Es hermoso que un espacio que él creo, un espacio para los músicos, siga adelante. Es muy especial, porque es lo que él quería. Está bueno", precisó.