Fernando Burlando despejó dudas del patrimonio de Jésica Cirio tras el escándalo con Martín Insaurralde

“¿Quién en este país puede dudar que la herramienta de vida de Jesica Cirio fue la lucha y su trabajo? ¿Quién puede dudar que tiene una inteligencia diferente y que lo que ha hecho de su profesión es una transformación empresarial?”, se preguntó el letrado.

Y agregó: “Más de uno en Tribunales se van a asombrar cuando vean lo que ha trabajado Jesica antes de estar con Martín Insaurralde”.

“En ese matrimonio, la persona fuerte desde el punto de vista económico es Jesica Cirio. Su patrimonio viene de antes de conocerlo a Martín. Hay que ser considerado con la realidad, Cuando vean los números de Cirio van a decir ‘qué boludos fuimos’”, remarcó el abogado.

Y además negó que exista un acuerdo de separación millonario por el cual ella se habría quedado con 20 millones de dólares en una cuenta en Uruguay.

"Es totalmente falso. Me llaman de Uruguay que hay una Fiscalía especializada en temas de lavado que son particularmente meticuloso con este tema, les estoy pidiendo que se apuren, que me manden toda la información lo antes posible”, expresó Burlando.

“Hay cosas que no tienen un justificativo, es un verdadero error en este momento de la Argentina aunque le hayan regalado ese viaje, aunque lo haya sacado en un sorteo”, añadió sobre las imágenes de Insaurralde y Clérici a puro lujo en Europa.

“Ella (Cirio) tiene la tranquilidad de saber lo que hizo, esto es una cuestión formal. Cuando muchos vean lo que ha trabajado Jésica, cómo ha traducido su trabajo en dinero, muchos se van a sorprender”, finalizó Fernando Burlando.

Jésica Cirio confesó qué siente ante la posibilidad de que Martín Insaurralde pueda ir preso

Jésica Cirio rompió el silencio este viernes en El noticiero de la gente, Telefe, luego de la aparición de las escandalosas imágenes de Martín Insaurralde y Sofía Clérici en un yate en Marbella.

Esto motivó una serie denuncias contra el político por enriquecimiento ilícito, evasión y pedidos de embargo de sus bienes. También fue denunciada Cirio, quien fue pareja de Insaurralde durante diez años y tienen una hija en común, Chloe.

En la entrevista, la conductora de La peña de Morfi aclaró que ella puede justificar su nivel de vida y reveló qué siente ante la posibilidad de que Insaurralde vaya preso.

"El viaje podría ser una revelación, que es producto de dinero que no es bien habido o producto de la corrupción. Como exmujer y mamá de una hija en común, cuando escuchás que él puede ir a prisión, que está imputado de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, ¿qué te pasa por la cabeza?", le consultó Mauro Szeta.

"Es muy duro, es muy triste estar en esa posición, pero por eso estoy acá. Yo puedo hablar de mí. Soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida", explicó Cirio.

A lo que Milva Castellini le preguntó: "Si a vos te piden, inclusos se han inhibido bienes, ¿vos podés hablar de tus ingresos, de tus ahorros? ¿No hay nada que te inquiete?".

"Sí, por supuesto. Estoy a disposición a lo que sea necesario con respecto a lo contable de mí persona", respondió firme Jésica.

Y añadió: "Es horrible. Insisto, tengo una nena chiquita y hay muchas cosas que me sorprendieron, como los sorprendieron a ustedes. Mi proceso es difícil, porque a la vez, no puedo no decir nada".

"Dicen esto de los 20 millones (de dólares), que nunca existieron. Jamás hubo un arreglo de ese tipo ni se llegó a charlar. Esto es lo que quiero aclarar. Si bien está a la vista que soy una persona que trabaja desde chiquita en los medios, está todo a disposición, todo lo que necesiten, a nivel contable", aclaró sobre el supuesto acuerdo de divorcio millonario con su ex que trascendió en los últimos días.