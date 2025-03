Jésica Cirio habló por primera vez sobre la detención de Elías Piccirillo: "Estoy..."

“Me estoy reconstruyendo”, fue la frase que le envió Jésica a la panelista. "Está muy mal, preocupada y ocupada por su hija. No está escondida, sigue haciendo su vida normal, pero muy triste, tratando de entender lo que pasó”, agregó Karina.

En tanto, también dio su opinión acerca del momento que estaba atravesando Jésica y finalizó: “Jesica es muy pensante, reservada, retraída. Yo siento que está tomando dimensión de lo que está pasando, porque el afuera es muy hostil”.

Piccirillo fue detenido en Nordelta por la Prefectura Naval y está acusado por deudas, estafa y armado de causa denunciado por Francisco Hauque.

Embed

La contundente reacción de Jésica Cirio ante los rumores de reconciliación con Martín Insaurralde

Jésica Cirio está pasando por un difícil momento con su marido Elías Piccirillo preso en el penal de Ezeiza acusado de estar detrás del armado de un falso operativo policial para perjudicar a Francisco Hauque en el marco de una deuda millonaria que mantenía.

Tras confirmarse que inició los trámites para divorciarse del empresario, se conoció un dato bomba que volvería a unir a la modelo con Martín Insaurralde, padre de su hija Chloe, de quien se separó a fines de 2022 en medio de un terrible escándalo con las imágenes del entonces político con Sofía Clérici en un yate de lujo en Marbella.

En el programa A la tarde, América Tv, Cora Debarbieri contó detalles de la información que dio Vicky Xipolitakis sobre un posible acercamiento entre Cirio e Insaurralde.

Embed

"Fue un rumor que surgió ayer, Victoria Xipolitakis dio esta noticia, dijo que lo chequeó con tres fuentes. Hablé con Victoria y me dijo que las fuentes son muy confiables", explicó la periodista.

Y comentó que ella intentó comunicarse con Jésica Cirio por este tema pero no tuvo respuesta alguna: "Lo que le llama la atención es que le escribí a Jesica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Digo, estamos hablando de un tema delicado para que ella no quiera contestar".

"Los dos son padres. A lo mejor los ves en una situación familiar y se habla de otra cosa", observó Luis Ventura sobre el tema. Y la panelista expresó: "Acá se habla de volver amorosamente, no como situación familiar".

No obstante, desde el entorno cercano de la modelo desmienten rotundamente cualquier tipo de reconciliación con Insaurralde, luego de la separación ocurrida a fines de 2022 y el divorcio concretado a mediados de 2023.