Jesica Cirio y su novio Elías Piccirillo decidieron postergar su boda: el contundente motivo

De todos modos, Jésica y Elías avanza a piso firme con la boda. “El Civil lo reprogramaron y la boda la van a hacer más adelante”, aclaró Paula Varela en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Embed

Todo parece indicar que las cosas entre ellos van sobre rieles. De hecho, en un posteo en su Instagram, la ex conductora de Telefe reconoció que no descarta tener un hijo junto al empresario. “¿Se viene un hermanito o hermanita para Chloe?”, le consultaron y ella respondió: "Me encantaría".

image.png

El llamativo mensaje del hijo de Martín Insaurralde para Jésica Cirio: "Le deseo..."

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Martín, el hijo de Martín Insaurralde, dejó en evidencia que mantiene una excelente relación con la ex pareja de su padre y madre de su hermanita, Jésica Cirio.

Ante una pregunta picante sobre el inminente casamiento de la modelo con su nuevo novio, el joven aclaró que las cosas están bien entre ellos y sorprendió al afirmar que no tendría problemas en ir a la boda.

Embed

“Si te invitara al casamiento, ¿irías?”, le dijo el cronista Matías Vázquez. "Sí, obvio, es la madre de mi hermana y le mando un beso grande si va a ver esta nota. Es como cuando tu viejo se pelea con tu tío pero vos igual te llevás bien con tu tío. Ahí estaremos”, sostuvo.

“¿Le dedicamos la nota?”, retrucó el notero. "Le mando un beso grande. La quiero y le deseo lo mejor. Si lo mejor es estar contento, entonces es por ahí. Chloe es uno de los amores de mi vida además", remarcó Martín.