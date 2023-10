Jésica Cirio contó el verdadero motivo que la llevó a separarse de Martín Insaurralde

"Una separación no se da solo por un motivo, se da por un montón de cosas, se va desgastando, y el resto, son de publico conocimiento. Creo que así como les sorprendió a ustedes, me sorprendió a mi y es bastante doloroso. Si bien yo me separe en noviembre el proceso de un duelo y una separación no es tan corto, es bastante largo y todo se vio", sostuvo en primer lugar.

WhatsApp Image 2023-10-06 at 17.00.25.jpeg

Luego destacó la importancia de cuidar a su hija en medio de toda la exposición y remarcó: "Es un todo, creo que cuando las cosas no están bien uno preserva lo mas preciado que son sus hijos y en este caso yo la preserve a ella, y por eso decidí distanciarme. Todo el resto ya es parte de su vida".

“La relación ya no estaba bien hace un tiempo y por supuesto uno va viendo distintas situaciones o cosas con las que ya no se siente cómodo. O empieza darse cuenta que ya no tienen tantas cosas en común, lo que le empieza a pasar a cualquier relación”, siguió y destacó: "Si tenia o no sospechas, eran solo sospechas".

En ese sentido, la periodista Milva Castellini le consultó si sentía que el trabajo en la política podría haber llegado a producir cambios en Martin y ella analizó: “No se si cambió, creo que la esencia de él siempre fue la misma, una persona súper familiera, o por lo menos es lo que yo veía".

Sin embargo, acto seguido aclaró: "Creo que el trabajo excesivo puede llegar a cambiarte un poco. Si, un poco cambiado si, pero tal vez fue por el desgaste de la misma relación y quizás no llevarnos tan bien. Tener cambios muy distintos , o está independencia de la cual yo hablo y de la que teníamos, no colaboro demasiado para que todo siga".

Revelan el detrás de escena de la entrevista a Jésica Cirio: nervios, asesores y ensayo

Mientras Telefe continúa evaluando su permanencia como conductora de La Peña de Morfi, este viernes Jésica Cirio fue entrevistada en vivo desde el noticiero del canal durante el mediodía para hablar de la complicada situación que atraviesa por estas horas.

Sucede que además del escándalo que protagonizó su ex marido, Martín Insaurralde, la última semana, la modelo fue imputada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, motivo que la llevó a dar la cara y asegurar que todo lo que tiene se lo ganó trabajando desde los 17 años, entre muchas otras cosas.

Lo cierto es que mientras la entrevista se llevaba a cabo, desde Intrusos (América TV) Guido Záffora reveló todos los detalles de cómo se gestó la nota. "Ayer por la tarde se decidió que Jésica Cirio hable. Se pensaba que iba a hablar con Rodolfo Barili, iba a hablar a la noche. Después le dijeron que no, no le dieron opción y le dijeron que iba en vivo al mediodía", comenzó explicando.

Al tiempo que agregó que " Tampoco le dieron la posibilidad de hacer una entrevista grabada. Por ejemplo, Wanda Nara cuando habló sobre su salud hizo una grabación porque era un tema delicado. Acá le dijeron que no, que era en vivo".

Por último, Záffora concluyó contando que "Hoy a la mañana ensayó, tiene asesores para saber qué tiene que decir. Me dicen que estaba muy nerviosa porque siente que las preguntas iban a ir más por el lado del dinero que por cómo está ella".