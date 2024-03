La drástica decisión de Jésica Cirio y Elías Piccirillo, en el mejor momento de la pareja

"Elías le propuso matrimonio. Quiere pasar el resto de su vida con Jésica. Ellos ya están viviendo juntos y está en los planes irse a vivir al exterior. Están averiguando y tendrían casi todo cerrado para irse a Los Ángeles", precisó la panelista.

Karina Iavícoli mencionó que Jésica y Elías podrían buscar tener un bebé por medio de un alquiler de vientre. "La información que tenemos es que la idea sería subrogar un vientre para tener un hijo", agregó.

La intención de Jésica de querer irse a vivir afuera le genera un conflicto con su ex, Martín Insaurralde. "Ellos habría empezado a tener una buena relación, pero ahora, con este tema, él no quiere que ella se vaya a vivir a Los Ángeles. Él quiere no quiere estar lejos de su hija", advirtió Karina en el ciclo de América.

La intimidad del festejo de cumpleaños de Jésica Cirio junto a su nuevo novio, Elías Piccirillo

Después de que desmintiera que estaba planeando su casamiento con su nueva pareja Elías Piccirillo, Jésica Cirio festejó este domingo su cumpleaños número 39.

Al aire libre y con 80 invitados, la fiesta en Astilleros Milberg terminará después de la medianoche -el 18 de marzo, día de su cumpleaños- cuando Cirio sople las velitas.

La ex de Martín Insaurralde, además, compartió esta tarde en sus redes sociales fotos con su pareja en la celebración y escribió: "A punto de comenzar un nuevo año de vida. ¡Ya llega mi cumple! Y estoy feliz de poder festejarlo con tanta gente que quiero y amo".

La modelo se vistió para la ocasión de lila, con un minivestido al cuerpo, y acompañó el look con unos tacos super altos en color nude. En las fotos con Elías se puede ver parte de la decoración que eligió para el festejo: de fondo hay un globo aerostático y un peluche gigante de un oso.

