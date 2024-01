Jey Mammon confirmó que lleva a juicio a Nazarena Vélez: "Tenemos una instancia pendiente"

Embed

En una nota con Mañanísima (El Trece), en medio de la entrega de los Premios Carlos, a Jey le preguntaron si no tendría problemas en saludarse con Nazarena.

"Yo me saludo con todo el mundo. No estoy enojado, tenemos una instancia pendiente judicial", advirtió el cómico. "Pero yo saludo a todo el mundo, es más, el 99 por ciento de los artistas que están acá nos saludamos todo el tiempo, nos llevamos bien, vamos a comer. O sea, no me voy a detener ahora en el 1%. Que es Nazarena, la que nombraste vos, y menos hoy. No es tema para nada”, reiteró.

En el piso del programa de Carmen Barbieri, Estefi Berardi señaló que Jey va a fondo contra su ex amiga. “Es un notición lo que acaba de decir, el tema de que tiene una instancia judicial con Nazarena Vélez. Todos habíamos pensado que quedó en la nada y no, él va por la Justicia”, cerró.

jey mammon naza velez.jpg

La polémica defensa de Flor Peña a Jey Mammon que generó rechazo en las redes

Cuando Lucas Benvenuto rompió el silencio y contó los detalles de su denuncia por abuso contra Jey Mammon por abuso, muchas figuras le dieron su respaldo al joven y repudiaron al humorista, aunque hubo quienes lo defendieron, como fue el caso de Flor Peña y Andrea Rincón.

Semanas atrás, el cómico regresó a los escenarios y el caso por el cual fue cuestionado volvió a tomar notoriedad. En una nota con Socios del espectáculo, Flor Peña ratificó su apoyo a Jey y lanzó frases que generaron una nueva polémica.

"A Jey Mammón lo conozco muchísimo y lo quiero. Han sido meses muy duros para él pero yo sabía que la verdad, en algún momento, iba a salir a la luz", sostuvo y siguió. "Él tuvo una relación de muchos años con ese chico y se lo acusó de una manera injusta. A él se lo condenó de una forma definitiva sin pruebas y eso me pareció injusto. Es muy difícil lo que él pasó y jamás le hizo daño a nadie".

Flor remarcó que pone las manos en el fuego por su amigo: "Jey sintió una condena social fuerte en la que no pudo defenderse. Es un tipo bueno, de buen corazón. Hay otros casos que sí son verdad, en los que yo he apoyado a la víctima y que lo sabemos todos. Yo trabajo desde los 7 años, hay cosas que todos sabían, como el caso de Darthés y muchos eotros que están dando vueltas por ahí".

Los dichos de la actriz en Socios del espectáculo provocaron rechazo en las redes. "Me da náuseas", "Qué ridícula defendiendo a este tipo", "Ahora da clases de moral", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.