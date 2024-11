El verdadero motivo que despertó el llanto de Wanda Nara, en medio de la guerra con Mauro Icardi

Embed

"Ella suspendió su viaje porque vio posible que se hiciera realidad su temor más grande, que Mauro se lleve las nenas a Turquía", advirtió el periodista Santiago Sposato.

El abogado Mauricio D'Alessandro, invitado al panel de DDM, explicó: "Este tema acá es determinar algo puramente legal. ¿Dónde es el centro de vida de las hijas? ¿El centro de vida es Turquía y la madre secuestró a los hijos? ¿Ella los trajo acá de vacaciones y los inscribió en el colegio? Si eso es así. Eso en Turquía y, en cualquier otro país del mundo, es sustracción de menores".

El periodista Santiago Sposato advirtió que Wanda cree que ella no tiene la misma libertad que Turquía que en la Argentina. "Por las leyes turcas y, por lo que representa Mauro en ese país, Wanda pensó que, tal vez, ella no podía ir a buscarlas y traerlas acá nuevamente", cerró.

Este jueves en Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer que habrían bajado a Wanda Nara de un importante proyecto luego del escándalo de la mediática con su ex, Mauro Icardi.

"Me dice alguien importante que trabaja para la compañía 'hace dos días la bajaron porque no encajaba con el perfil'. Lo habrían decidido a partir de su viaje a Río (de Janeiro) y terminaron de tomar la decisión hace dos días. Se lo comunicaron recién ayer y, digo más, quien se lo comunicó fue Wally Diamante", contó la periodista en el ciclo de América TV.

Ante esa información, Wanda se comunicó con Guido Záffora y le dio su versión. "Me dice que se bajó del viaje por algo personal, que no me autoriza a decirlo. Es algo de su intimidad. Me muestra una captura de pantalla que confirma lo que a mí me cuentan de la marca y lo que me dice ella", señaló el periodista.

En sus redes, la figura de Telefe emitió un comunicado en sintonía con lo que le manifestó al periodista de Intrusos.

"Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", expresó en dicho mensaje.