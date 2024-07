Jimena Barón le cumplió el sueño a su hijo Momo y compartió el emotivo momento: el video

Ahí, Momo le contó que su intención era verlo en la casa de un amigo, Dante. “¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, le consultó Jimena.

Momo asintió e inmediatamente La Cobra le hizo la pregunta que lo cambiaría todo: “¿En lo de Dante o en Miami?”. Jimena se tapó el rostro con sus manos y comenzó a llorar de la emoción. Momo, que no entendía lo que le estaba pasando, le preguntó a su mamá: "¿Estás bien?".

“Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte”, le reveló la artista muy conmovida. “Estaba renerviosa, te amo, hijo”, expresó Barón mientras su hijo la abrazaba.

Jimena subió el tierno video a su cuenta de Instagram y escribió: “Matías nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser”.

“Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada, pero Momo es Momo. Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí. Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo”, agregó.

"Le inventé un canje de lentejas (que es verdad que nos las mandaron de regalo) y le di el regalo que tanto quería darle. Te amo hijo, no sabré pagar el pack fútbol pero creo ser buena con las sorpresas", cerró la cantante.

Jimena Barón relató el terror que vivió en un avión: "No me salía el Padre nuestro"

Jimena Barón contó desde su cuenta de Instagram la traumática experiencia que vivió en un vuelo con su hijo Momo después de pasar unos días en Brasil donde tomaron clases de surf.

“Buen día a todos. Ya estamos en casa. El avión ayer fue una batidora. Yo fila 31. La panorámica de la última fila es el típico plano del avión que cae, ¿estamos de acuerdo?”, indicó aún aterrorizada la actriz y cantante desde sus historias.

Y reveló lo que sintió en ese momento de absoluta tensión: “No me salía el ‘Padre nuestro’. Ya aterrada me aferré al brazo del señor de al lado (le pedí permiso)”.

Y continuó su terrible experiencia: “En un pozo del mal, donde se hizo absoluto silencio, me mandé un calmante y no recuerdo mucho más".

"Amanecí hace un rato, me escribió Ale, el remisero que nos buscó en Ezeiza para avisarme gentilmente que no le pagué”, siguió aún conmovida por lo vivido en las alturas junto a su hijo.

Luego, la actriz y cantante de 37 años mostró una imagen de su hijo relajado y tomando la leche: “Momo hizo su vida. Yo encontré la banqueta de la cocina en la despensa y, al parecer, comió grisines con chocolate y ahora se hizo un ramen con leche porque dice que es picante. Yo estoy despertando del episodio del avión. Ya pagué el remis y pedí disculpas".

“Seguramente esté exagerando todo, pero no tanto, pues el otro vuelo que aterrizaba en aeroparque tuvo que aterrizar el Ezeiza por turbulencia fuerte”, siguió su dramático relato.

Y cerró con una imagen de ella reflexiva mirando hacia arriba: “Estoy para hacer el curso de los que tienen miedo a volar si es que existen. Pasen data”.

