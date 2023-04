Jimena Barón trató a Gianinna Maradona de roba maridos y estalló la polémica

“Seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta”, respondió orgullosa de su creación musical.

Embed

En clara referencia a la menor de las Maradona, Jimena dijo: “una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”

"Nunca contó que Gianinna le mandó que era una falta de respeto, es la primera vez que lo cuenta y ella tiene muy clara su postura", deslizó Ángel de Brito.

Jimena Barón y un fuerte descargo contra Jey Mammon: "Con esa edad es..."

En diálogo con Intrusos (América TV), Jimena Barón fue implacable al referirse a Jey Mammon luego de que se conociera una entrevista que le dio a Baby Etchecopar para A24.

La actriz y cantante aclaró que siempre mantuvo una excelente relación con el cómico y remarcó que, más allá del vínculo, hoy los hechos son los que están en discusión de la opinión publica.

"Mi relación con él es la que puede tener cualquier persona de los medios. La verdad es que he tenido siempre la mejor y ha sido muy amable y respetuoso conmigo. Esto que está pasando es algo que se tiene que saber verdaderamente qué es lo que pasó", detalló.

Embed

Barón indicó que las recientes declaraciones de Jey fueron desafortunadas. "Me parece que hay una persona que está diciendo que le pasó algo.... no vi con profundidad cuál fue su devolución. Escuché algo como un intento de justificación, con una edad que a mí me parece que es injustificable. Soy mamá, tengo un hijo de 9 y un hijo de 14 o 16 es una persona muy chiquita para que esté con una persona de más de 30", agregó.

Al finalizar, la cantante enfatizó que el cómico no tiene ningún tipo de defensa. "Me parece que en cualquier tipo de vínculo, con o sin amor, esa persona más grande está arrastrando la psiquis de esa persona menor a un lugar que no corresponde. Es mi opinión como mamá", sentenció.