Jimena Barón habló de su deseo de ser mamá otra vez y reveló cuándo podría ser: "Tal vez...."

“¿Tenés ganas de ser madre?”, le preguntó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito. Y la artista, madre de Momo, comentó sincera: “Y… ¿Quién te dice? Ahora no porque me tengo que ir de gira, pero cuando termine la gira tal vez me clavo un baby”.

En cuanto al caso Jey Mammon, Jimena Barón fue contundente: "Pienso de ese hecho en particular que es una cosa horrorosa, después el nombre del protagonista me da igual. Obviamente que es impactante porque es una persona que conocemos todos en el ambiente y estaba haciendo un programa familiar".

Y cerró: "Es muy impactante, espero que las cosas se aclaren y se sepa la verdad. Se tendría que resolver sin piedad porque es espantoso lo que se está diciendo".

Jimena Barón y la tremenda indirecta a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en pleno show

Jimena Barón fue muy polémica en medio de un show. La cantante se presentó en el festival de la Vendimia para todos, transmitido por América Tv, y frente a la multitud recordó con filosas frases su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona, quien era su amiga.

“Vamos a seguir. A Mendoza trajimos la trilogía, que es La araña, La cobra y La tonta”, empezó la artista antes de cantar uno de sus éxitos.

Y después, sin dar nombres, apuntó picante: “Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierd… no. Un novio de mierd… tampoco y andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco”.

"Vamos a seguir con esta canción por si alguna vez nos sentimos tontas, después de la Tonta viene la Cobra", finalizó Jimena Barón, para dar paso al tema.

Cabe recordar que Jimena y Gianinna eran amigas y cuando la cantante se separó del ex futbolista, al poco tiempo él comenzó a salir con Gianinna.