Jimena Barón volvió a la casa donde vivió la experiencia paranormal y grabó otro video: "Estoy..."

Si bien no se ve del todo claro en el video, ella fue explicando lo ocurrido en ese instante desde sus historias: “No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después). Más que mi sobresalto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una jodita”, describió la cantante.

En las imágenes se la puede ver sentada en una silla charlando con amigas y de repente se levanta como exaltada por algo que había ocurrido cuando estaba con su teléfono celular en la mano.

“Veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”, indicó Jimena sobre el video, luego de un análisis que realizó en conjunto con sus seguidores.

“Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé qué más decir o pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, añadió.

Y cerró sobre lo ocurrido: "Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación, creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo. Los quiero".

Lo cierto es que el domingo Jimena Barón regresó a la casa de su amiga donde vivió ese extraño episodio y grabó otro video donde además mostró la cámara de seguridad que filmó todo lo ocurrido ese día.

"Aquí estoy de nuevo donde pasó lo del fantasma", expresó la cantante desde sus historias.

Jimena Barón habló de su deseo de ser mamá otra vez y reveló cuándo podría ser

Jimena Barón habló de su deseo de ser mamá y reveló cuándo podría ser en una charla con el ciclo LAM, América Tv. La cantante, que presentó su nuevo material Mala sangre, destacó el gran presente que pasa con su pareja, Matías Palleiro, que la acompañó en el lanzamiento de su álbum: “Mi novio ya está ahí precioso, casi dos años que estamos juntos , todo un éxito que no esperaba nadie”.

“¿Tenés ganas de ser madre?”, le preguntó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito. Y la artista, madre de Momo, comentó sincera: “Y… ¿Quién te dice? Ahora no porque me tengo que ir de gira, pero cuando termine la gira tal vez me clavo un baby”.

En cuanto al caso Jey Mammon, Jimena Barón fue contundente: "Pienso de ese hecho en particular que es una cosa horrorosa, después el nombre del protagonista me da igual. Obviamente que es impactante porque es una persona que conocemos todos en el ambiente y estaba haciendo un programa familiar".

Y cerró: "Es muy impactante, espero que las cosas se aclaren y se sepa la verdad. Se tendría que resolver sin piedad porque es espantoso lo que se está diciendo".