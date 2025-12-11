Cinthia Fernández contó la cantidad de materias que aprobó en su primer año de abogacía: qué notas sacó

Fue allí que Cinthia Fernández detalló cómo fue su primer año estudiando la carrera de abogacía. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó a pura sinceridad.

Al tiempo que confió: “Dejé dos materias: Derecho Constitucional y Sociología. Derecho Constitucional es pesadita, pero es la base de todo. Sociología sabía que la podía meter”. Y reveló: “Me presenté en el recuperatorio y no el día del examen, y me saqué 8 y 10”, lo que generó el aplauso de Moria Casán y el resto de los integrantes del programa.

“Me siento orgullosa y me emociona”, confió por último Cinthia Fernández satisfecha tras un arduo año de tanto esfuerzo en el estudio, algo completamente nuevo para ella. ¡Bien ahí!

Embed

Cuáles fueron las causas del feroz cruce de Cinthia Fernández con Elba Marcovecchio

El enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio sumó un nuevo capítulo mediático después de que la abogada cuestionara en televisión el proyecto de ley impulsado por la panelista para restringir el acceso a combustibles a deudores alimentarios. Todo comenzó en el programa #ÁngelResponde, donde Marcovecchio analizó la iniciativa y, aunque la definió como “encantadora”, la calificó de poco realista e incluso inconstitucional. Ese tono crítico —que Fernández interpretó como burlón— fue suficiente para encender la mecha.

La propuesta de Fernández busca impedir que quienes figuren como deudores alimentarios puedan cargar nafta en estaciones de servicio, una idea que, según explicó, nace de su propia experiencia como madre que reclama la cuota correspondiente por parte del padre de sus hijas. “Lo que digo no es por mí sola, es por miles de mujeres que viven lo mismo”, expresó en La mañana con Moria, donde lanzó su contraataque sin filtros.

Marcovecchio había planteado que la iniciativa “no pasa el test de constitucionalidad” y que funciona “más para la tribuna que seria”, al considerar que no existe un mecanismo práctico para aplicarla. La abogada se preguntó cómo se implementaría un control por DNI o por patente en estaciones de servicio y remarcó que las propuestas deben ser sólidas, viables y orientadas a la protección real del menor.

Cinthia Fernández, Moria Casán y Elba Marcovecchio - captura La mañana con Moria

Ese análisis cayó pésimo en Fernández, que sintió que la letrada no solo desestimó su proyecto sino que lo hizo con una “sonrisita sobradora” que, según ella, minimizaba la problemática de quienes dependen de la cuota alimentaria. Desde el ciclo de Moria Casán, Fernández redobló la apuesta y apuntó directamente contra la trayectoria profesional de Marcovecchio.

La trató de “caradura” por su rol en la defensa de Mauro Icardi en su conflicto alimentario con Wanda Nara, asegurando que la abogada no prioriza el bienestar de las hijas del futbolista y que, tras un año de trabajo, solo habría logrado avances mínimos. Además, cargó contra su carrera, asegurando que “vivía de las migajas de Burlando”, que fue panelista de LAM y que ganó notoriedad pública gracias a su relación con Jorge Lanata. Incluso destacó el trabajo de otra abogada del mismo caso, Lara Piro, a quien elogió especialmente.

Lejos de bajar el tono, Marcovecchio sostuvo su postura inicial y calificó las respuestas de Fernández como “machirulas” y poco profesionales. Así, el cruce continuó escalando y se trasladó a otros programas como LAM y La mañana con Moria, donde ambas siguen defendiendo sus posturas en un debate que ya trascendió la pantalla.