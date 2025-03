Joel Ojeda expuso chats con Luciana Martínez para desmentir sus dichos en la casa de Gran Hermano

Acto seguido, dio su versión de la historia y aseguró que las conversaciones se trataban de mensajes de Luciana como fanática y que él solo se limitó a reaccionar a lo que ella le enviaba.

Como si esto fuera poco, para dar prueba de su relato también publicó en sus redes sociales capturas de los chats donde efectivamente se podían ver mensajes únicamente de la actual concursante.

joel ojeda luciana chat 1

joel ojeda luciana chat 2

El duro comunicado de Gran Hermano para Luciana Martínez tras la denuncia de Bati

En Gran Hermano 2024(Telefe), el 'Big' emitió este miércoles un comunicado después de que Bati expresara su incomodidad frente a algunos comentarios que hizo Luciana Martínez.

"Es natural que tras tantos días de convivencia se produzcan diversos vínculos entre ustedes, amistad, compañerismo incluso conexiones donde la atracción dice presente. Yo aliento, celebro ese tipo de relaciones. La galantería, el piropo y también los comentarios en donde asoman doble sentido no tiene nada de objetables si ambas partes están de acuerdo", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve enfrente de todos los participantes.

"Pero la cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Quiero referirme al acercamiento que existe entre Bati y Luciana y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella", siguió.

"Hoy en el confesionario Bati expuso este problema. Si bien manifestó que él mismo se encargaría de resolverlo, mi deber no obstante es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible, delicado, decidí, por ahora, no aplicar sanciones, pero quiero decirte algo, Luciana. Y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Quiero recordar que en mi casa, al igual que en la vida, están permitidos todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, siempre y cuando cuenten con la aceptación y el consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice no", remarcó.

Por último, expresó: "Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estaré muy atento a que no sobrepasen las fronteras del respeto y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad".