Jorge Lanata accionó en la Justicia contra Dady Brieva por la picante burla en Peronismo Para Todos

En este sentido, en LAM, América Tv, Yanina Latorre y Ángel de Brito informaron que Jorge Lanata presentó una medida cautelar por la parodia del programa periodístico mal intencionada.

"Lanata tiene hace mucho tiempo su programa PPT, y Dady empezó ayer con Peronismo Para Todos y usó la música, la gráfica, hizo referencia a Jorge en el monólogo. Bolonqui total. Jorge Lanata le enviaría cautelar para frenar todo esto", informó el conductor.

"Es así, yo creo que ya la envió. Está encaminado, Jorge no quiere hablar todavía públicamente", agregó la panelista. "Igual la cautelar es previa al estreno del programa porque ya habían visto el tema de la música, la idea, la gráfica...", acotó De Brito, y luego se debatió al aire sobre el polémico regreso de Dady a la tevé.

Qué dijo Dady Brieva sobre el peronismo en su regreso a la televisión

“Es tan fácil ser peronista... mirame la cara, solamente hay que reírse, hay que sentir un poco y hay que recordar algo de la historia nuestra. Los que nos llamamos Leguizamón, Cáceres, Acuña... los que se llaman Álzaga Unzué no, yo también si me llamara Peña Brown sería antiperonista, le metimos la mano en el bolsillo a los muchachos”, señaló Dady Brieva.

“Recuerdo la mirada de mi viejo cuando caminaba por Chapadmalal. Y en el momento del almuerzo que se ponía la Marcha Peronista y con esas galería de baldosas rojas con acaroína, con olor a trapo de piso caminaba con mi hermana que iba con una pollerita tableada y caminábamos hacia el comedor y mi papá con la frente alta, con una camisa bien planchada a sentarse en una mesa con 200 comensales, y en esos 200 comensales, en ese ruido de platos, cubiertos y manteles y servilletas de tela, y platos y jarra de agua fresca y un pingüino de vino”, continuó Dady Brieva sobre su infancia y familia.

Y siguió: “Recuerdo la mirada de papá, esa mirada de se hombre feliz, esa mirada con ilusión, con esperanza de que algún día vendrían los tiros para la Justicia. Y eso es el peronismo para nosotros. Yo la verdad que me podría hacer el pelotudo, hice un lindo vento con Midachi y la vedad que podría ir a los programas de televisión y cuando me pregunten decir ‘no ´se, creo que agarrándonos todos de las manos, mirando hacia el futuro podemos ser un país rico...’, pero decidí no hacer el boludo, decidí exponerme, y lo hago en defensa propia”.

“Me gusta el lugar incómodo, y este lugar incómodo lo quiero compartir con todos ustedes, pero con mucha alegría de recordar esos años felices del peronismo y esas postales lindas que van a quedar con nosotros para siempre. Espero que todos ustedes vuelvan a tener la mirada que tenía mi papá, que cuando se sentía la marcha peronista íbamos todos juntos comer en familia y éramos tratados dignamente, y nos sentíamos dignos porque teníamos un laburo y estábamos bien. Recordemos eso, que a lo mejor se da, no va a ser fácil”, se sinceró el ex Midachi.