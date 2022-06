Jorge Rial arrojó un explosivo mensaje luego de las versiones de romance con Josefina Pouso

Fiel a su estilo, Rial arrojó una llamativa respuesta. “No pueden vivir sin mi. Y cuando cuente lo que se viene mas de uno se va a preocupar”, comentó el exconductor de Intrusos.

Jorge Rial habló por primera vez sobre su relación con Josefina Pouso

Luego de las imágenes bomba que dio a conocer LAM la semana pasada de Jorge Rial y Josefina Pouso juntos en Madrid, ahora los protagonistas de la historia regresaron a la Argentina y hablaron sobre la relación que los une.

La primera fue Josefina, quien este lunes habló con Intrusos (América TV): "No hay nada que ocultar, pero no es el momento de blanquear nada. Es lógico que nos iban a ver en algún momento, pero recién estamos conociéndonos. Fines de marzo o abril fue la primera vez que nos vimos, nos juntamos a tomar un café. Hablamos mucho, tenemos buenas charlas. 'Buena conversación', diría mi abuela. Es divertido".

Y este martes, Jorge Rial, quien arribó horas más tarde al país, también habló con el ciclo que conduce Flor de la V. "Nos encontramos allá, fuimos a ver a los Stones. Le dije si quería ir a ver a los Stones, fuimos, tuvimos esa cena, y después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío. Josefina es una amiga, yo no estoy en un momento para estar en pareja. Salimos un par de veces acá, uno conoce mucha gente. Estoy solo y voy a seguir solo", aseguró.

Por otro lado, el conductor se refirió al enojo de su ex, Romina Pereiro, quien la semana pasada arrojó: "No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas".

Ante esto, Rial señaló: "Lo que pasa entre Romina y yo es nuestro. Con respecto a la prolijidad, tal vez, pero bueno, hay otra parte de la historia. Yo no quiero joder a Romina ni a nadie".