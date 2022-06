Jorge Rial confirmó su divorcio de Romina Pereiro: "Era necesario... la convivencia mata al amor"

"Mi estado civil es separado... Efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio oficialmente... Con pena lo digo esto, no lo digo con alegría. Es un momento feo" fueron las primeras palabras de Rial ante la consulta del cronista del ciclo televisivo. Al tiempo que agregó con tranquilidad: "No significa nada, es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro... [pero] era necesario por el bienestar nuestro mental y de los medios".