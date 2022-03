Jorge Rial habló con Ángel de Brito tras las versiones de que tendría nueva novia: "Estoy muy mal porque..."

Luego agregó que "él se va de la casa y ella se queda. Todo acordado con abogados. Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas Alejandra Quevedo, periodista de Radio 10".

"Jorge y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate en América. Dejaron de verse cuando Ángel de Brito confirmó el divorcio, porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no esta firmado, Jorge teme que se le complique", dijo Yanina Latorre.

Y este lunes a la mañana, Jorge Rial habló con Ángel de Brito e hizo varias aclaraciones sobre la versión que tiró ayer la angelita. Además, confesó estar pasando un mal momento.

Embed Me escribió Rial hace un rato y me dijo “no hay nadie, ni nadie me visita. A @Laquevedoshow la ultima vez que hablé con ella fue hace 5/6 años. La info de @yanilatorre esta plagada de

"Me escribió Rial hace un rato y me dijo que no hay nadie, ni nadie me visita. A @Laquevedoshow la ultima vez que hablé con ella fue hace 5/6 años. La info de @yanilatorre esta plagada de Mentiras", comenzó diciendo el conductor de LAM.

Y añadió otro textual de Rial: “Estoy muy mal porque una de las hijas de Romina leyó todo y se puso mal. El límite son los hijos. sabes que el límite son los chicos. espero que vos logres mantener todo en ese margen”.

“En su quilombo no nos metimos. obviamos todo. Ayer pasé la tarde con RomI las nenas y a la noche comimos pizza juntos”, fue el último mensaje que compartió Ángel de Brito de su charla con Jorge Rial.

Quién es Alejandra Quevedo, la supuesta nueva pareja de Jorge Rial

Alejandro Quevedo es una experimentada periodista, locutora nacional recibida del ISER y actriz. Trabaja con el Grupo Indalo en la emisora Radio 10 y el canal C5N desde el 2011, tratando temas relacionados con el entretenimiento y la cultura.

También hace Reels sobre recomendaciones de cine y series de televisión, según los perfiles de sus redes sociales. Y participa actualmente en el nuevo ciclo de las medianoches de América TV, Instalate.