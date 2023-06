Jorge Rial regresó a la radio después del infarto en Colombia: "Me salvaron la vida"

Sobre su actual estado de salud y los cuidados, Jorge Rial explicó que irá de a poco volviendo a la rutina: “Todavía no voy a estar las tres horas, tengo para dos semanas de recuperación total”.

Y amplió sobre la técnica que realiza: "Son ejercicios, tengo que soplar una pajita adentro del agua. Tengo lastimadas las cuerdas vocales, pero no porque lo hayan hecho mal. Me operaron de urgencia. básicamente me salvaron la vida. Ahora estoy mucho mejor”.

“Los extrañaba a ustedes del otro lado. Lo necesitaba, es lo que sé hacer, es mi laburo, y también es como una terapia”, remarcó sobre su vuelta al aire radial.

Y se mostró agradecido por las muestras de cariño recibidas en este tiempo donde estuvo con su salud complicada: "A los que rezaron, mandaron mensajitos. Después pasan cosas de la vida, uno tiene que salir a cabecear pelotas de cemento”.

La historia que subía a Instagram el conductor el martes palpitando lo que sería el reencuentro al día siguiente con sus compañeros de trabajo tras aquel dramático episodio de salud en Colombia.

Jorge Rial mostró el nuevo integrante de su familia en medio de la pelea a muerte con su hija Morena

Después de pasar el día del padre junto a su actual novia fuera del país, Jorge Rial regresó a la Argentina y no se quedó callado con respecto al escándalo que por estas horas protagoniza con Morena, una de sus hijas, después de que la influencer saliese a ventilar viejas y actuales trifulcas familiares.

En tanto, tras reinstalarse en la comodidad de su hogar y mientras se prepara para regresar a su programa de radio, Jorge Rial contó desde sus historias virtuales que un nuevo integrante acaba de sumarse a su familia.

Jorge Rial y Malasaña 1.jpg

"Bienvenida, Malasaña", escribió el periodista en sus Instagram Stories junto a una foto donde se lo ve de espaldas paseando una perrita blanca y negra. Claro que un siguiente posteo, pudo verse la cara de la nueva mascota en un primer plano que, sin duda, generó mucha ternura.

Asimismo, ya en una tercera Storie, Jorge Rial explicó: "Para los que preguntan, Malasaña llegó hoy a casa. Es adoptada. Fue abandonada, rescatada y ahora con nosotros", y muchos no pudieron más que pensar instantáneamente en Morena y cómo llegó hace 24 años a la casa de los Rial, casi como si fuera un meta mensaje destinado a ella en señal de querer hacer las paces.

En tanto, ya en la mañana de este miércoles, el ex conductor de Intrusos volvió a mostrar a su nueva hija canina revelando la elección del nombre: "Malasaña es un barrio de Madrid", ciudad de España, país del que viene de pasar unos días en su intento por aquietar las aguas... algo que por el momento parece estar bastante lejos.