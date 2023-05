Jorge Rial se mostró por primera vez junto a María del Mar Ramón y le hizo una romántica declaración

Sobre cómo comenzó la relación, si bien no quiso dar detalles, aseguró que “nos conocimos porque no es tan grande el mundo. Es un pañuelo, nos vamos cruzando todos y todas”. Ante la pregunta de Alejandro Castelo sobre cómo nació realmente la unión, Rial dijo que “No se puede saber, nos conocimos y punto. Había una gran admiración mía. Yo ya sabía quién era y me gusta mucho lo que hace. Después, vino todo lo demás”.

Cuando el cronista le preguntó si se trataba de una relación “sin etiquetas” o si eran “novios”, Rial fue tajante: “Novios suena antiguo, suena a Poné a Francella”, bromeó.

Sin etiquetas por el momento, Rial coincide con su actual compañera en que no pasarán por el registro civil, sobre todo luego de que el cronista le recuerde que, tras separarse de Romina Pereiro, el papá de More dijo que antes de casarse de nuevo se pegaba “un tiro en los pies”. “Antes de yo casarme me pego un tiro en los pies, no sé vos”, remató ella y él, en tono de risa, cerró: “Yo en los huevos”.

jorge rial y su novia.jpg

Jorge Rial volvió a la televisión e hizo una firme aclaración sobre su relación con María del Mar Ramón

Jorge Rial regresó a la televisión tras ser intervenido a causa del infarto que tuvo hace algunas semanas en Colombia, y al frente de su programa en C5N, Argenzuela, habló de su vuelta y su relación con su actual pareja, María del Mar Ramón.

"Estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Tenía ganas de pasar a saludar, a verlos. Sé que se preocuparon mucho por mí, que estuvieron muy pendientes de lo que me había pasado”, comenzó muy feliz de estar con sus compañeros, a quienes les agradeció el apoyo.

Al hablar de cómo vivió aquel episodio en Bogotá, recordó que le pidió "a María que me dijera cuál es la mejor clínica de Bogotá. Me dijo, me pedí un auto y fui ahí. Muchos dijeron que el sistema de salud de Colombia es precario, pero quiero decir que todo lo contrario. Me salvaron la vida, me recibieron como reciben a cualquier paciente, como a cualquier ciudadano colombiano”, detalló y de inmediato comenzó a hablar de su vínculo con la escritora colombiana, que salió a la luz tras el episodio cardíaco que sufrió.

“María es mi pareja, nos conocemos hace un tiempo largo, muy largo... Y nada más. Ella tiene su vida y yo no quiero mezclar las cosas. Se apareció todo por esto, pero estuvo al lado mío todo el tiempo”, contó sobre la relación con la escritora y periodista y continuó dando detalles de su vínculo.

“Estuvo al lado mío cuando me pasó lo que me pasó, vio todo lo que me pasó. La sufrió. Por suerte tiene una familia bárbara que la bancó a ella y me bancó a mi también. Pero no quiero mezclar. Aprendí que mi vida privada no es tan importante, ya pasé por todo eso. Y ella es de otro palo, tiene otro perfil", dijo.

"Es una escritora excelente. Fue el momento más difícil de mi vida y ella estuvo ahí, todo el tiempo. Yo me desperté y vi la cara de ella, la cara de Morena y también la de Rocío. Lamentablemente se dio a conocer en medio de esta circunstancias, el torbellino te lleva hacia adelante...”, cerró sobre el vínculo que lo une a María.