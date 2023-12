Jorge Rial se sinceró sobre su vínculo con Morena y contó si pasarán las fiestas juntos

En cuanto a las fiestas, aseguró que se quedaría en el país pero que solo va a estar solo con su otra hija, Rocío, ya que Morena se encuentra viviendo en Córdoba con su hijo.

Fuertes revelaciones de Marcela Tauro al recordar su experiencia laboral con Jorge Rial y Lucho Avilés

Si hay algo que caracteriza a Marcela Tauro, además de su larga trayectoria periodística en el mundo del espectáculo, es su sinceridad a la hora de hablar tanto de los demás como de ella misma. Y eso es lo que ocurrió este jueves al recordar sus míticas peleas con Lucho Avilés en Indiscreciones en los '90 y con Jorge Rial, precisamente en Intrusos años después.

Lo cierto es que este jueves en el ciclo de las tardes de América TV analizaban la nueva pelea de Nancy Pazos y Analía Franchín durante el aire de A la Barbarossa (Telefe), y tras la nota con Lio Pecoraro, compañero de ellas, refiriéndose al tema, Guido Záffora deslizó que quien más lo sufre es Georgina que "intenta poner paños fríos todo el tiempo".

En ese momento, Daniel Ambrosino intervino opinando que "Si un conductor no quiere que dos panelistas no se peleen, no se pelean". Y agregó: "Acá es muy difícil controlar, pero cuántas veces ha pasado en otras gestiones... con la de Jorge (Rial), no nos peleábamos entre nosotros", lo que generó la reacción de Marcela Tauro quien confesó picante: "¡No! Nos peleábamos con él".

Marcela Tauro y Jorge Rial - Intrusos.jpg

"Es otra época... Acá todos tenemos mucha personalidad y nos imponemos. Antes no", agregó la periodista. " Pero si lo mandaste a cagar a Ventura", le recordó entonces Daniel Ambrosino, ante lo cual la intrusa no dudó en lanzar: "Porque soy loca. Siempre me destaqué por eso desde que empecé".

Indiscreciones.jpg

Fue allí cuando Marcela Tauro recordó sus comienzos con Lucho Avilés en Indiscreciones en los años '90, donde casi nadie se atrevía a contradecirlo. "Con Lucho, me sacaba del aire para castigarme, porque le contestaba", reveló la periodista para remarcar el trato vertical que existía entre conductores y panelistas.

"Ahora me parece que pasa mucho más naturalmente... Y muchas lo hacen para tener cámara y portales", concluyó contundente la icónica periodista de espectáculos.