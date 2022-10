Jorgito Moliniers sobre su nueva vida en Londres: "Estoy cumpliendo un sueño"

Y contó de qué vive allí: “Doy clases en una academia y tomo clases gratis allí. A cambio, me dan víveres para comer. También estoy cuidando perros y gatos por las mañanas y las tardes. Me vine totalmente solo y la decisión la tomé en 2007. ¡Imaginate el tiempo que llevo soñando con todo esto! Este viaje es una gran aventura. Estoy feliz de estar acá y hacía tiempo quería hacerlo, pero era muy costoso”.

Moliniers contó además que vendió todas sus pertenencias para tener dinero para el viaje y poder sobrellevar el alto costo de vida en Londres.

Jorgito Moliniers habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre su decisión de ir a Londres

"Me vine en Londres el 17 de junio. Esto es un viaje y sueño que tenía siempre por cumplirlo. Siempre amé esta ciudad, vengo estudiando inglés de chiquito, me gusta mucho y esperaba siempre el momento y ahorrar. En la pandemia no pude viajar, entonces no lo quise posponer más y me vine", se sinceró.

Y remarcó el esfuerzo que hizo para poder cumplir su objetivo: "Vendí todas mis cosas, me vengo preparando hace mucho tiempo. Simplemente es algo que no lo hablo con mucha gente, solamente con mi mamá, muy pocos amigos y Hugo Ávila, que sabían de mi sueño. Me vengo preparando hace mucho tiempo para venir. Iba juntando, literal, dinero en un chanchito que tengo en Paraguay, juntaba un poco de plata ahí y en Argentina".

"Antes de venir vendía toda mi ropa y calzoncillos. Vendí todo lo que podía porque sabía que Inglaterra es un país muy caro. Me vine acá y estoy cumpliendo un sueño, tomando muchas clases, siempre voy a estudiar, me gusta aprender, y acá estoy poniendo en práctica todos esos años de estudio de inglés que tuve y es maravilloso poder desenvolverte y hablar con gente en su idioma", explicó el coreógrafo nacido en Paraguay.

Y destacó: "Yo que soy músico, desde chiquito mis mayores influencias de artistas que admiro son de acá. La arquitectura, la historia, es un sueño. Estoy tomando clases de bachata y tango, es hermoso, doy clases acá y a cambio me dejan tomar clases gratis de baile. Es muy linda la experiencia. Poder conocer los estudios de Harry Potter es uno de mis sueños, soy fana".

"Voy a volver en diciembre a Buenos Aires para hacer una gira por el interior de Argentina y compartir con la gente esta experiencia", cerró Jorgito Moliniers.