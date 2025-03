Juan Pablo quebró en llanto al hablar de su exnovia en Gran Hermano 2024: "Duele muchísimo"

Ahora, 'Devi' se expresó en el streamroom del reality y rompió en llanto. "Duele enterarte de esto acá adentro. Lo vulnerable que estamos acá, lo solos que nos sentimos, enterarte de gente que elegís y que, por alguna razón, se pone en primer lugar cuando es un momento trascendental en mi vida, duele una banda, duele muchísimo", afirmó el participante entre lágrimas.

"Por algo, cuando tuve que decidir, elegí venir. Por algo sigo acá. Me gusta jugar mucho a este juego, no me gusta llorar, acá lloré como nunca en mi vida. Siento que estoy en la recta final y quiero darlo todo. Estoy enfocando toda mi energía en eso", siguió.

Luego, continuó: "Hoy es uno de esos días malos. Quiero volver a disfrutar como estaba disfrutando, sacarme esto de encima, dar vuelta a la página. Sentí que en un momento me iba, pero al final quien terminó expuesto fui yo".

Y agregó: "En ese momento, quería darle una mano con sus redes, hacer lo que siempre quise hacer, con toda la gente que tengo alrededor. A mi familia, mis amigos, a los que me apoyan. Me encanta crecer y ver crecer a los míos".

Por último, aseguró: "Esta casa me hace pelota. No es fácil enterarse de estas cosas, aunque ya tenía varios indicios, me había puesto mal por eso. Ahora tengo la certeza y sé por qué mi familia me lo está diciendo".

Gran Hermano: la sorpresiva reacción de Devi tras recibir la palabra "soltero" por parte de su familia

Tal como lo había anunciado durante la semana, este viernes Santiago del Moro ingresó por segunda vez a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) con mensajes para los jugadores de parte de sus familiares. De esta manera, Juan Pablo De Vigili confirmó entonces que su novia lo dejó.

Y mientras disfrutaban de una cena entre todos, el conductor fue entregando las palabras de aliento a cada hermanito. Y cuando le tocó el turno a Devi, le anunció: "Creo que era lo que vos estabas esperando. Te escriben tus hermanos, tus papás y tus cuñados... toda tu familia".

"Hay dos palabras. Voy a empezar por la segunda: 'orgullosos'. Ellos están orgullosos. Pero la primera palabra que ellos eligen para vos es 'soltero'", soltó de una el conductor e inmediatamente los ojos de Juan Pablo se pusieron vidriosos.

En medio del entendible quiebre, Devi atinó a admitir que el mensaje era "fuerte", al tiempo que aclaró que "lo imaginaba igual", mientras Chiara fue corriendo a abrazarlo a modo de contención.

Fue allí de Del Moro le pidió que no lo viviese como algo malo sino que le pidió que lo entendiera desde "el lado de la liberación". "Vos buscabas una respuesta a un montón de cosas y acá la tenés de la gente que más te quiere y más te conoce", agregó el conductor.

"Si. Por eso yo había pedido no hablar más de eso. Algo intuía. Igual también entiendo un poco el trasfondo, así que entiendo por qué me dice eso mi familia, y me deja tranquilo", explicó Devi con su habitual calma.

Asimismo, Santiago le explicó que cuando vieron el video de quien era su pareja hasta su ingreso al reality, todos entendieron lo mismo y le hizo saber abiertamente: "Creo que al que nunca te quedaba claro era a vos. Por eso esta palabra para liberarte".

"Lo que me pasó acá es que estoy volviendo a ser quien fui siempre en realidad, sólo que me perdí un tiempo y eso me pone feliz. Aparte veo que tengo buena respuesta de los chicos que están acá, ya los siento mucho como familia. Y lo que noto ahora es que, siendo quien soy, veo que se me acercan más y me hace muy feliz: poder estar con ellos y que les guste estar cerca mío me hace extremadamente feliz dentro de la casa", confió emocionado.

Y en referencia a saber que su novia lo dejó, Juan Pablo agregó con la voz quebrada: "No me genera nada malo eso. Al contrario. Y siempre lo dije, lo hablé con Eugenia una noche, y quien no quiere estar no es tan importante en mi vida, la verdad no lo merece. Igual está todo más que bien. Es una gran persona, no digo lo contrario".

Por último, tras asegurar que no fue a la casa a hacer un show en ese sentido porque ese no es su estilo, Juan Pablo confesó que ya hizo su "duelo", tal como lo habló abiertamente cuando le cayó la ficha al pasarle un par de secuencias tras la crisis que atravesó semanas pasadas y concluyó haciéndole saber a su familia está "muy feliz".