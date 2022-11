Juana Repetto cuestionó el sistema tradicional educativo: "No va más"

juana repetto 2.jpg

“Qué temón, fue un año de pensar mucho, de recorrer colegios, de repreguntarme una y mil veces qué tipo de educación quiero para mis hijos y todavía no tengo la certeza sinceramente. Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta”, precisó la pareja de Sebastián Graviotto.

Y agregó sincera: “Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me de la espalda o los recursos para encararlo de otra manera”.

“Todo depende de cómo lo vaya tomando Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática. Así que así estoy... Veremos!”, cerró Juana Repetto.

La enseñanza de Juana Repetto a una seguidora que cuestionó el corte de pelo de Toribio

Juana Repetto expuso un mensaje de una seguidora de Instagram que se burlaba del pelo de su hijo Toribio, de seis años. “¿Por qué ese pelo? ¡Lo hace parecer un nene tonto! ¡Cortale el pelo como a un pibe normal!", le dijo la usuaria de la red social a Juana al ver la foto del nene.

Al detectar esta agresión virtual hacia el pequeño, la actriz hizo una captura de pantalla a su comentario y lo publicó en sus redes con una contundente respuesta.

"Por suerte, no nos preocupamos demasiado por las apariencias. Nos importa ser felices y disfrutar la vida... como lo hace mi niño en el video... ¡Ah! Y la normalidad me aburre un toque", sentenció Juana Repetto.