Juana Repetto explicó por qué decidió comer la placenta de su hijo tras experimentar un parto acuático

Claro que al momento de explicar el motivo de su decisión, Juana precisó que “la placenta crea los órganos, los huesos del cuerpo humano entero. No hay nada que tenga más poder que una placenta”. En tanto, recordó también que a Belisario lo tuvo "en una pileta, pero en una clínica".

“Yo con Toribio tenía la fantasía, siempre mi sueño, yo veía partos, no existían las redes en YouTube, buscaba partos en la gente que pare en lagunas, ríos, me fascina. Y siempre tuve como esa fantasía, con Toro por ahí era un montón, ya venía de una situación, viste, no había todavía una... jacuzzi, pileta, bañera, ninguna clínica. Y en mi casa no me atrevía. Fui por un parto sin intervenciones, pero en una habitación normal”, concluyó Repetto.

El impensado hábito que adquirió Juana Repetto para cuidar su salud

Juana Repetto siempre muestra sus rutinas en las redes sociales y se caracteriza por sus cuidados para la salud y el bienestar. Es por eso, que en las últimas horas sorprendió con un nuevo hábito para mejorar su organismo y conectar con la naturaleza.

En esta ocasión, la actriz se grabó caminando descalza por las calles de su barrio privado y ante la incertidumbre que generó explicó a sus seguidores a qué se debía esta nueva práctica.

“Me di cuenta haciendo el taller de siete elementos que, más allá de las consultas personales que yo tenía con el doc, que estoy aprendiendo y me está cebando mucho, que lo que más me cuesta es instalar los hábitos que no tienen que ver con la alimentación”, comenzó diciendo la actriz.

Y explicó: “Si bien a veces la alimentación cuesta porque estamos haciendo un plan de salud para que las células estén sanas y, en un principio, es bastante estricto y no le podés dar al cuerpo y a la células nada que les haga mal, que es casi todo lo que la industria nos quiere dar de comer".

"No es tan fácil hacerlo pero yo estoy re acostumbrada. Entonces, no me cuesta tanto esa parte. Me cuesta la de instalar los otros hábitos que hay que instalar a diario. Como por ejemplo, todos los días tener contacto con la tierra”, aseguró y contó que por eso que decidió empezar a salir descalza.

“Esto no es esotérico. Esto es todo físico y químico. O sea, tiene una explicación científica esto. Es antinflamatorio y demás... Por eso, camino un poco por acá, un poco por el pasto, y también aprovecho para recibir un poco de sol natural”, aclaró.