La preocupación de Juana Repetto sin gas en la casa: explicó cómo hace para poder bañarse

“Venimos en una racha de que nos pasan un montón de cosas juntas”, comentó Juana Repetto en un video que subió en su cuenta de Instagram.

“Se rompió un caño de gas de la casa actual que alquilo, ahí en la puerta justo donde está el medidor. Una pérdida bastante grande”, explicó la actriz sobre el desperfecto con el gas en su domicilio.

El gasista que contrató por este inconveniente le aseguró que probablemente la empresa se demore al rededor de un mes en dar otra vez de alta el servicio.

Sin embargo, Juana aclaró que por suerte pueden bañarse en la casa de su mamá, Reina Reech, que vive cerca, y que ella cuenta con elementos eléctricos para poder cocinar ante la falta de gas.

“Siempre agradezco. No tenemos agua caliente y nos podemos bañar en lo de mi vieja que está cerca. Tengo la bendición de tener aparatos para resolver la comida”, se mostró agradecida la madre de Toribio y Belisario pese a la complicación que surgió.

Además, hasta sugirió recibir de sus seguidores alguna técnica de limpieza energética. "Leo sus magias", propuso.

juana repetto gas.jpg

El impensado hábito que adquirió Juana Repetto para cuidar su salud

Juana Repetto siempre muestra sus rutinas en las redes sociales y se caracteriza por sus cuidados para la salud y el bienestar. Es por eso, que en las últimas horas sorprendió con un nuevo hábito para mejorar su organismo y conectar con la naturaleza.

En esta ocasión, la actriz se grabó caminando descalza por las calles de su barrio privado y ante la incertidumbre que generó explicó a sus seguidores a qué se debía esta nueva práctica.

“Me di cuenta haciendo el taller de siete elementos que, más allá de las consultas personales que yo tenía con el doc, que estoy aprendiendo y me está cebando mucho, que lo que más me cuesta es instalar los hábitos que no tienen que ver con la alimentación”, comenzó diciendo la actriz.

Y explicó: “Si bien a veces la alimentación cuesta porque estamos haciendo un plan de salud para que las células estén sanas y, en un principio, es bastante estricto y no le podés dar al cuerpo y a la células nada que les haga mal, que es casi todo lo que la industria nos quiere dar de comer".

"No es tan fácil hacerlo pero yo estoy re acostumbrada. Entonces, no me cuesta tanto esa parte. Me cuesta la de instalar los otros hábitos que hay que instalar a diario. Como por ejemplo, todos los días tener contacto con la tierra”, aseguró y contó que por eso que decidió empezar a salir descalza.

“Esto no es esotérico. Esto es todo físico y químico. O sea, tiene una explicación científica esto. Es antinflamatorio y demás... Por eso, camino un poco por acá, un poco por el pasto, y también aprovecho para recibir un poco de sol natural”, aclaró.