Juana Viale metió la pata y mostró su look antes del debut de los almuerzos desde Mar del Plata

Así las cosas, este viernes Intrusos (América TV) entrevistó desde el móvil a Juana luego de la grabación que se verá pasado mañana con Mariano Iúdica, Mariano Martínez, Sergio Gonal, Claribel Medina y Ariel Tarico como invitados.

Lo cierto es que antes de la charla se la pudo ver a Viale haciendo fotos para las redes con un elengantísimo diseño blanco al cuerpo, de Gino Bogani. Así, cuando Juana se acercó a saludar al cronista del programa, éste le contó que desde el piso estaban halagando su look. Fue allí cuando la nieta de Chiquita lanzó desesperada "¡Ay no... No lo podíamos ver!", y entre risas nerviosas pidió "tomame de acá", señalando sólo su cara.

Y mientras desde el piso algunas de las panelistas intentaron salir del paso deslizando "finjamos demencia", otras admitieron que ya era tarde, mientras Viale confesaba literalmente: "Me quiero morir".

Claro que tras el saludo de los conductores, Adrián Pallares le hizo saber lo hermosa que estaba y bromeó ante una situación sin vuelta atrás: "Te estamos haciendo foto carnet no más, quedate tranquila que no se vio el vestido blanco divino de Gino (Bogani)".

A esa altura, Juana admitió sincera "me mandé una cagada porque..." y tras unos segundos de silencio, desde el piso completaron: "era sorpresa", lo que Viale asintió con la cabeza y sólo atinó a decir que la situación la había bloqueado.

Los invitados de Mirtha Legrand este sábado 15 de febrero

Claro que será Mirtha Legrand quien abra esta serie de especiales marplatenses, este sábado 15 de febrero desde las 21.30 hs en la pantalla de El Trece.

Siempre con el firme propósito de difundir la variedad artística de La Feliz durante el verano, Chiquita tendrá en su mesa importantes invitados.

Mirtha Legrand

Así, Mirtha recibirá a Gabriel Goyti quien llevó su versión de Cyrano a Mar del Plata tras una exitosísima temporada en Buenos Aires.

Otra que será de la partida, es la actriz Florencia Peña que también llevó a la cosa Mamma Mía!, el exitoso musical que encabeza desde hace un año.

Al tiempo que L-Gante también se sentará a la mesa de Mirtha, para hablar de su romance con Wanda Nara y hacer un mini recital al cierre del programa.