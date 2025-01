Mirtha Legrand explotó contra El Trece por no hacer su programa en Mar del Plata: el video

La conductora, siempre ligada a la temporada teatral marplatense, vivió un verano atípico sin su tradicional presencia en la pantalla chica.

En una entrevista reciente, Mirtha explicó entre risas los motivos personales que la alejaron de los escenarios y la televisión. "Me rompí un diente comiendo una tostada", confesó con humor, y agregó: "Además, me hicieron tratamientos de conducto, así que todavía tengo un poquito hinchado".

El tremendo exabrupto de Mirtha Legrand en Mar del Plata Durante su estadía en Mar del Plata, la Chiqui soltó una desopilante frase ante el público que hizo reír a más de un presente. Mirtha manifestó su furia porque no se hacen sus almuerzos en La Feliz, como ella quisiera y como lo hizo durante tantos años.

Por qué Mirtha Legrand no hace su programa desde Mar del Plata

Sin embargo, desmintió cualquier rumor sobre problemas de salud: "No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios".

Legrand aprovechó la ocasión para hablar de su impresión sobre Mar del Plata durante esta temporada. "Ha repuntado mucho, llegó mucha gente. Hay gente en Mar del Plata", comentó, destacando el movimiento turístico en la ciudad.

Ante la consulta sobre la posibilidad de realizar un programa especial por su próximo cumpleaños, el 23 de febrero, la diva fue cautelosa en su respuesta. “A mí no me dijeron nada todavía, esta semana me avisa Nacho (Viale). Hablé con (Adrián) Suar, todo bien, pero no puedo decir nada", aseguró, dejando abierta la puerta a posibles novedades.