Juana Viale y el fuerte gesto que hizo ¡Por la libertad!

“Por la libertad”, es el grito que se impone para pedir por el trato que reciben las mujeres iraníes al exigir sus derechos y libertades con protestas pacíficas contra la violencia machista.

Todo se recrudeció luego del 16 de septiembre, cuando Mahsa Amini de 22 años murió mientras era detenida por llevar mal puesto el velo.

La tendencia se está volviendo mundial, el apoyo llega de todos lados y desde nuestro país Juana Viale no dudó en cortarse un poco de su cabello frente a cámara.

Embed

Benjamín Vicuña metió la pata: confundió a Juana Viale con una ex en vivo

Juana Viale y Benjamín Vicuña se conocen desde hace muchos años. La conductora estuvo en pareja durante 8 años, y tiene dos hijos, con Gonzalo Valenzuela, actor chileno y amigo íntimo del ex de la China Suárez.

Por eso, la visita de Vicuña a su almuerzo fue por demás distendida, se conocen mucho. Durante esos años, Benjamín estaba en pareja con Pampita.

Sin embargo, el actor confundió en vivo a Juana con su ex. En plena charla, le preguntó si era ella la que se colgaba de telas, Tela Acrobática un práctica circense, pero ella le cuchichó que no, que era su ex la que hacía eso.

“¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas?”, le preguntó el actor chileno a la conductora de Almorzando con Juana. “Es tu ex”, le respondió Juana en voz bajita.

Inmediatamente todo fue risas, Vicuña se tapó la cara y cambió de tema con rapidez.