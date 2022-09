Benjamín Vicuña metió la pata: confundió a Juana Viale con una ex en vivo

Sin embargo, el actor confundió en vivo a Juana con su ex. En plena charla, le preguntó si era ella la que se colgaba de telas, Tela Acrobática un práctica circense, pero ella le cuchichó que no, que era su ex la que hacía eso.

“¿Vos hiciste circo con las telas, no te colgabas?”, le preguntó el actor chileno a la conductora de Almorzando con Juana. “Es tu ex”, le respondió Juana en voz bajita.

Inmediatamente todo fue risas, Vicuña se tapó la cara y cambió de tema con rapidez.

Benjamín Vicuña le tiró un filoso palito a Nicolás Cabré

Benjamín Vicuña sorprendió al describir el perfil mala onda, pero seductor, de Nicolás Cabré. En el living de LPA, América, el actor chileno se refirió a su colega, y ex de la China Suárez, y su llamativa forma “mala onda” de conquistar.

Hablando de las conquistas, Florencia Peña dijo: “Para mi, más allá de la labia, hay algo de la sonrisa y la simpatía”. Y, Benjamín intentó explicar: “Tu lo estás llevando a la cita y ahí cada uno hace lo que puede. Otros sacan mandalas. Yo lo que decía del término de seducción es que no necesariamente tiene que ver con una pareja”.

El ejemplo fue poco claro, entonces le marcaron que hablaban de seducir en la vida no a mujeres, para no hacerlo sentir incómodo. Pero el chileno siguió: “Hay gente que conozco, muy seductora, como, por ejemplo, desde ser malhumorado. Viste, esas cosas que de repente… . Hay un par de mitos en los laburos, por ejemplo, de hombres que son seductores y que son insoportablemente mala onda”.

Entonces, dijo para sorpresa de todos: "Hay un par de mitos en los laburos, por ejemplo, de hombres que son seductores pero insoportablemente mala onda. ¡Que chicas raras a las que le gustan esos tipos!".

“Que gente rara la chica que le gusta el tipo mala onda, que le gusta el que los maltrata. Yo ese camino no lo tengo”, remató describieron a Cabré, pero sin nombrarlo.