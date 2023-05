Juliana y Alfa, molestos por la suspensión de la fiesta de Gran Hermano: "Hablen con..."

En diálogo con este portal, Tini contó sobre el anuncio: "Nos avisaron ahora, muy recientemente. No nos dieron explicación alguna. Al principio pensé que podía ser por el clima, tal vez estaba pronosticado lluvia. Pero bueno, aparentemente no. La realidad es que no sé por qué Telefe tomó esta decisión. No sé si es por un tema de venta de entradas, que no creo, porque sé que había mucha gente interesada. Lo que nos dijeron es que se suspende hasta nuevo aviso".

Y siguió: "Consultamos el porqué, porque hay muchos club de fans que van a ver exclusivamente a los chicos. La verdad es que nos volvieron a decir lo mismo: 'nada, chicos, por el momento no se va a realizar'".

Juliana Díaz cerró apenada: "La verdad es que yo tenía muchas ganas, había mucha gente que yo sabía que estaba interesada en ir y le hacía mucha ilusión vernos a todos juntos. Es una pena porque lo promocionamos y ahora se suspende".

La fiesta iba a contar con la musicalización del DJ Set by Bresh, una intervención de Fuerza Bruta Aven y la presencia de Daniela Celis, Julieta Poggio, Juliana Díaz, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares y Alfa.

Romina Uhrig de Gran Hermano 2022 hizo una impactante confesión que generó polémica

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig fue criticada desde el afuera por su relación con el intendente de Moreno, Walter Festa porque se había declarado “casada” en primer momento y luego pasó a decir que extrañaba a su ex. Finalmente confirmó la situación.

Tras su salida, los rumores indicaban que todo había sido mentira y había sido para alejarse del plano político y que él sea cuestionado por su parte.

Una usuaria de Twitter aseguró que Festa iba a las galas del programa cada vez que estaba nominada y se escondía entre la gente.

"Hace una semana que volvimos a estar juntos. En este punto, el encierro me ayudó. Veníamos de una separación de 5 meses, fue previo a que yo entrara a la casa”, contó Romina a Ulises Jaitt en su programa radial.

Luego admitió que no era nada pasajero: “Era algo definitivo, estábamos tramitando el divorcio, pero al salir, mejoró todo. GH nos sirvió un montón como pareja".