Aseguran que Julieta Poggio estuvo a los besos con el hermano de Tini Stoessel ¿nuevo romance?

Francisco, con 27 años, es el hermano mayor de Tini y en el último tiempo demostró ser muy unido a Rodrigo De Paul, quién recientemente se separó de la cantante.

Fran Stoessel

Lo cierto es que la ex Gran Hermano acudió allí con su ex compañera de reality y amiga, Romina Uhrig, y todo quedó en evidencia ya que el Instagram de la fiesta subió una foto de ambas disfrutando de la noche.

A su vez, el medio mencionado, destacó la presencia de Marcos Ginocchio aquella noche, quien habría visto la escena completa de Julieta y Fran Stoessel muy apasionados.

Juli Poggio Bresh

La mamá de Julieta Poggio disparó contra Pepito Cibrian tras sus duras críticas: "Está hablando..."

Pepito Cibrián destrozó a Julieta Poggio en sus redes sociales faltando poco para que la ex Gran Hermano estrene Coqueluche, la nueva obra de José María Muscari.

"¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo, u ustedes y todos los que hicimos y hacemos teatro, ahora qué hacemos? ¿Ella es la nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles, su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual?", escribió Cibrian en su cuenta de Instagram.

Esto no fue lo único que dijo el director teatral. En Intrusos (América TV), Cibrian volvió a referirse a 'Disney' y setenció: "La exposición de Gran Hermano es para ser expuestos, punto, no me jodas. Los jóvenes necesitan estudiar, romperse el alma, como el médico, como el pianista. Un día serás, ojalá, Julieta de verdad, por vos, como yo soy Pepe por Pepe, no fue fácil, te advierto".

La mamá de la actriz, Pato Destefani, no se quedó callada y salió a defender a su hija: "Señor Pepe Cibrián, con todo el respeto que se merece, Julieta se subió a un escenario por primera vez a los ocho años y lo hizo hasta entrar al reality. Puede, una vez que la vea actuar, gustarle o no su trabajo. Pero está hablando con desconocimiento. Y así como usted dice hablar como padre, yo le contesto como madre".