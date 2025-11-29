Picante reacción de Julieta Poggio contra la China Suárez luego del cruce virtual: "Se ve que tenía..."

Embed

Al tiempo que arremetió: “En segundo lugar, pienso que por primera vez, así en un programa, o por lo menos en Rumis, que siempre hablamos de ella por polémicas, líos, se estaba hablando de algo profesional, de ella, de un trabajo y digo: ¿Por qué donde no había un quilombo? Ahora lo hay. O sea, de un clip que estaba todo bien recomendando la serie, ahora hay un quilombo conmigo que no le hice nada. Y tercero, como no se puede meter conmigo ahora porque no le hice nada y no tengo quilombo con nadie, se mete conmigo de chiquita”.

Fue allí que al referirse al dardo de la China sobre su infancia, la ex Gran Hermano le respondió picante: “Obviamente, yo también te recuerdo, la recuerdo a Lali, recuerdo de admirarlas porque eran ídolas para mí. Y yo, para que sepas, te cuento que trabajo desde que soy súperchiquita, desde antes de que mi hermana trabajara en Solamente vos, desde los siete años trabajo que hice películas”.

“Mirá, seguramente si estaba producida de chiquita es porque venía de un trabajo que venía haciendo, de grabar algo o de ir a un casting, como siempre, desde chiquita levantando la pala, que me encanta. Así que me pareció como muy desmerecer a otra compañera. Y ni siquiera ahora, a mí de chiquita, como todo raro. Siento también que capaz como no había ningún bardo en ese tweet ni nada, ella quiso viralizar eso para que tenga más visualización ese video donde Liz le recomendaba la serie, porque es de clara comprensión, lo pueden escuchar y ver mil veces, que yo estoy preguntando si la China actúa en la serie. Jamás diría tipo: ‘¡Ay! ¿Quién es la China?’. O sea, yo no soy de hacer esas cosas”, continuó su descargo letal aclarándole a Suárez punto por punto cada uno de sus dardos.

Por último, sobre el posible origen del enojo de Eugenia Suárez con ella, Juli Poggio aseguró no tener idea alguna y aclaró que ni siquiera tiene "twitter". “No tengo ningún problema con ella y que no sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre. ¿Por qué se le agarró conmigo cuando había un montón de gente hablando de la serie y opinando? Yo solamente pregunté si actuaba en una serie y se le agarró conmigo. Realmente no entiendo”, concluyó tajante.

TW China Suárez cruza a Julieta Poggio por un comentario suyo en La Casa Streaming

Cuál es el verdadero origen del motivo que desató la furia de la China Suarez contra Julieta Poggio

Después de que la China Suárez reaccionara a pura ironía a un comentario hecho por Julieta Poggio durante una transmisión en vivo, comenzó a circular cuál habría sido el verdadero motivo detrás del fastidio de la actriz hacia la ex participante de Gran Hermano.

La respuesta de Suárez no pasó desapercibida. Cuando Poggio quiso saber en Rumis si la protagonista de Hija del fuego era la ex Casi Ángeles, la artista lanzó un mensaje cargado de dardos. "Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias @lizardoponce, me alegra que te guste la serie!", escribió la actriz, marcando su incomodidad con la consulta de Julieta.

Sin embargo, este chispazo mediático no surgió de la nada. Según trascendió, el disgusto de la China tendría su origen en un episodio anterior que se volvió viral meses atrás. En uno de los segmentos habituales de su programa, Poggio se animó a jugar la versión propia del rosco de Pasapalabra. Era el turno de la letra I y Lizardo Ponce leyó la consigna en tono divertido: “Contiene I: mujer que se fija en las parejas de otras personas”. Fue entonces cuando Julieta, sin pensarlo demasiado, lanzó una respuesta tajante.

Embed

“China Suárez”, dijo, provocando una explosión de risas entre todos los que estaban en el estudio. Ponce quedó tentado, frenó por unos instantes para recuperar la compostura, y varios de los presentes se sumaron con comentarios picantes: “Yo pensé lo mismo”, “Igual, chicos, ¿mintió? No”.

La situación se viralizó rápidamente y Poggio, sorprendida por la repercusión, trató de aclarar el malentendido asegurando que la pista era confusa y que su respuesta, aunque polémica, cumplía la condición de contener la letra I. Pero Ponce la frenó de inmediato: “Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana”, señaló entre risas.

Vale recordar que ese término, “Tatiana”, surgió originalmente de los vivos de Martín Cirio y se usa para describir, en tono humorístico, a mujeres que buscan involucrarse con hombres que ya están en pareja.