Justina Bustos mostró su pancita en la recta final del embarazo y sorprendió a todos: el video

Como era de suponer, la publicación generó cientos de reacciones por parte de su fandom, quienes están al pendiente de su primer embarazo con el que se convertirá en madre de una nena, de la que hasta el momento no develó cómo se llamará.

Vale señalar que la actriz lleva varios años en pareja con Máximo Pardo, conocido por ser un empresario de perfil bajo, con vínculos familiares en el sector financiero, relación que se consolidó a partir de 2020, tras haberse conocido por mensajes de Instagram.

Cuál es la trayectoria artística de Justina Bustos

Nacida el 7 de marzo de 1989 en Córdoba, Justina Bustos es actriz argentina, que después de varios papeles pequeños en televisión, en 2015 apareció en Voley, una película de comedia que catapultó su carrera a la fama.

Luego, se destacó por su papel en la miniserie dramática Historia de un clan en 2015, lo que le dio una importante proyección artística. Así, creció en su carrera actoral por sus interpretaciones en la comedia romántica Una noche de amor y en el drama Migas de pan, ambas a lo largo de 2016.

En tanto, su primer papel principal fue en la telenovela Las Estrellas, entre 2017 y 2018, con la cual adquirió una gran fama y reconocimiento. A partir de allí, le siguieron sus apariciones en el thriller psicológico Los padecientes y el drama romántico Los que aman, odian.

Sus siguientes trabajos incluyen su interpretación en la telecomedia 100 días para enamorarse en 2018, y en la cinta de terror Matar al dragón y en la película animada Lava durante 2019.

Asimismo, recibió elogios por su actuación en el drama La muerte no existe y el amor tampoco durante 2020, y posteriormente apareció en el drama El empleado y el patrón al año siguiente, así como también en la comedia romántica El juego de las llaves, de 2022. Al año siguiente, Justina fue una de las protagonistas en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza.

Por su parte, este año pudo verse una participación en la serie En el Barro en la plataforma de Netflix.