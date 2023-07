Julieta Poggio hizo una fuerte revelación sobre su separación de Lucca Bardelli

Notero: -¿Qué pasó con tu exnovio? ¿Hubo una infidelidad de su parte?

Julieta Poggio: -No, no hubo una infidelidad. Solo hubo una separación.

Notero: -¿Estás de novia?

Julieta Poggio: -¡No! ¿Cómo voy a estar de novia? Hace un mes que corté.

Notero: -Él dijo que la situación fue extraña, que se habían tomado un tiempo y que se enteró por un streaming que vos hiciste de que estaban separados. ¿Qué opinás al respecto?

Julieta Poggio: -¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?'. Yo no podía mentir. Se me nota en la cara. Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada.

lucca bardelli julieta poggio 1.jpg

La foto de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en Bariloche que reaviva los rumores de romance

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio viajaron a Bariloche y compartieron varios momentos juntos. Ella fue con su hermana Camila, y él, con un amigo. Según trascendió, una empresa los contrató para que hicieran presencias en boliches y todo estalló cuando se los vio muy juntos en la disco Cerebro.

La cuesta de Instagram Gossipeame publicó una historia con una foto de ellos dos que alimentaría los rumores de romance, aunque ellos lo desmientan.

Hace unas semanas, en LAM (América TV), había hablado 'Disney' sobre el supuesto romance con el ganador de Gran Hermano 2022, y la influencer había contestado: "Me parece lindo. Pero somos amigos. Con un amigo no saldría, un amigo es un amigo. Siempre fue amigo, durante cinco meses fuimos muy amigos".

Julieta recientemente se peleó con Lucca Bardelli, y desde entonces los fanáticos de 'Marculi' no dejaron de fantasear con un posible romance entre los ex Gran Hermano.