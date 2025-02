Julieta Prandi recordó lo mal que la pasó en Poné a Francella: "Me esperaban en la puerta"

"Andrea (Frigerio) y todos todos opinen lo que quieran. No tengo ganas de explicar más nada. Ella tenía otra edad y otra situación", comentó Julieta en charla con Desayuno Americano, América Tv.

Y recordó sobre esa primera experiencia televisiva: "Fue un momento de mucho vértigo y exposición, yo iba a trabajar en colectivo eran mis primeras apariciones en televisión y no hacía un año que era modelo y terminé gastándome el sueldo en remises para salir del canal porque me esperaban en la puerta".

Embed

"¿Acoso por tu papel?", le consultó Rafa Juri. Y Julieta Prandi comentó: "Y bueno, sí, era lo que despertaba el personaje. Tenía 18 años y el personaje tenía 17, un año menos que yo".

Sobre la reposición al aire del programa, Prandi comentó: "Me enteré que lo pusieron de vacaciones y cuando volví lo habían levantado. Vi en redes que la gente lo estaba volviendo a ver".

"Tengo un buen recuerdo que a mí laboralmente me abrió las puertas el personaje y el programa. En ese momento nadie lo juzgaba. Ahora tenemos otra cabeza y otra sociedad en donde nos cuidamos en lo que decimos, cómo lo decimos", explicó.

Y apuntó contra otro programa de ese entonces: "Casados con hijos era otra temática pero tampoco hoy saldría al aire donde el marido la trata como una porquería. Yo no me acuerdo los diálogos, pero dale...".

julieta prandi.jpg

La tajante opinión de Flor Peña sobre el regreso de Poné a Francella: "Es un humor antiguo"

Días atrás, Telefe decidió poner al aire un ciclo que marcó un antes y un después en la televisión, Poné a Francella, que protagonizó Guillermo Francella junto a un elenco de grandes humoristas.

Este martes, en una nota con Intrusos, América Tv, Flor Peña, que fue parte de ese elenco, planteó un debate sobre algunos de los contenidos que forman parte del programa.

"Poné a Francella tiene sketches que sí se pueden poner al aire y otros que no. Hay sketches gloriosos, pero yo veo el de 'la nena' y me hace ruido. Es un humor antiguo", opinó la actriz.

Flor remarcó que en Telefe deberían haber hecho algunos cambios antes de decidir volver a darle aire a Poné a Francella. "Creo que se puede reponer sacando algunas cosas", agregó.

Al finalizar, la actriz enfatizó que el humor cambió y hay temas que no deberían ser parte de un cuadro de humor. "A mí me pasa que hay cosas de las que no me puedo reír. Tenemos que debatir de qué nos queremos reír", sostuvo.