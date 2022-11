Julieta se depiló mal las cejas en Gran Hermano 2022: la inesperada reacción de Romina

Embed

"No sé bolu.. Se nota, no me gusta para nada", repetía a cada rato Julieta ante las risas de sus compañeras. "Mirá, mirá! No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Por qué?", se arrepentía la modelo.

Lo cierto es que al acercarse y verla, Romina no pudo evitar tomarse la boca con sus manos, sin poder creer cómo le habían quedado las cejas a su compañera y la ex diputada estalló de risa.

Puede pasar.

julieta poggio 1.jpg

El gesto de Marcos cuando Julieta confesó si tiene ganas de besar a alguien en Gran Hermano 2022

Santiago del Moro puso en aprietos al aire a Julieta Poggio. "Juli, ¿vos andás con ganas de besar ahí?", le preguntó el conductor del reality a la modelo. Y ahí Julieta respondió: "No, no, no. La verdad que no. Extraño mucho a mi novio (Lucca Bardelli)".

Santiago del Moro le preguntó a Daniela por la tajante respuesta de Julieta, y ella -como amiga- comentó: "Realmente, Juli extraña mucho a su novio. Está todo el tiempo pensando en él. Lucca te mandamos un beso grande y espero conocerte cuando salga".

Y el animador comentó: "Lo que pasa en la casa, queda en la casa. Debería estar todo permitido, chicos. Todo es entendible. Todo se charla después".

No obstante, en ese instante en que Julieta decía que extrañaba a su novio, las cámaras enfocaron en primer plano a Marcos Ginocchio, quien se mostró cerca de la rubia en las últimas semanas, y su cara lo dijo todo.