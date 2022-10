Julieta sorprendió a todos con una confesión sexual en Gran Hermano 2022

Embed

Por su parte, Mora dijo que tiene "bajo apatito sexual" y, por esa razón, tiene la situación controlada. Julieta, se sinceró, y reveló: "No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel".

Mora le recordó que aún restan “tres meses y medio” para que termine el reality. "Estoy muy mal acostumbrada", afirmó la modelo. "¿Saldrías de la casa para tener sexo?”, retrucó la misionera. "No, no sé qué voy a hacer”, retrucó la joven.

Se conoció el romance de Alfa de Gran Hermano 2022 con otra famosa

Este viernes en Intrusos (América TV), Laura Ubfal dio a conocer un romance oculto de Walter Alfa Santiago, el participante más veterano de la casa de Gran Hermano 2022.

"Lío Pecoraro contó que, además de Georgina, Alfa salió con Daniela Cardone", comentó la panelista, ante el asombro de Marcela Tauro, que reemplazó a Flor de la V en la conducción del programa.

El jugador estuvo con otras dos famosas: Pata Villanueva y Georgina Barbarossa. Y, al parecer, hay más figuras en el pasado amoroso del latin lover de GH 2022.

Soledad Aquino, ex de Marcelo Tinelli, reveló que tiene una amistad con el participante del reality más famoso. "Yo lo conozco de chica, y nos encontrábamos en Pepino, un lugar de San Isidro cuándo éramos chicos", comentó la mamá de Cande y Mica en LAM.