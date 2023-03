Julieta y Camila se cruzaron tras el ingreso de Alfa en Gran Hermano 2022: "No me da risa"

Embed

"Me molestó un poco la actitud que tuviste, cuando dijiste cagándote de risa como contenta ´que vuelva Coti´", le reclamó Julieta a Camila.

"Yo me puse feliz porque vino Alfa", le explicó Camila. "Eso está bien pero vos no sabés cómo se pueden tomar las cosas las personas", le contestó Disney.

"Vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti, y que vos dijeras ´ay, vuelve Coti´ cagándote de risa... Y a mí no me da risa, ¿Entendés? No me da risa", insistió firme Julieta.



Rating: cuánto midió el regreso de Alfa a la casa de Gran Hermano 2022

En la noche del martes, Alfa regresó a la casa de Gran Hermano 2022 y sorprendió a todos, principalmente a Romina. Y en materia de rating, el ciclo que conduce Santiago del Moro por Telefe logró un muy buen pico de audiencia.

A las 22:32, Gran Hermano 2022 tocaba picos de 22.1 puntos de rating mientras se desarrollaba la final de la prueba del líder, que finalmente ganó Nacho. En El Trece, Los 8 escalones del millón estaba en 9.4 puntos.

A las 22:42, el ciclo de Telefe tocaba un pico de 23.1 puntos, mientras se esperaba el ingreso de Alfa. Por su parte, Los 8 escalones del millón tocaba 8.8 puntos de rating.

A las 23:16, Gran Hermano 2022 tocaba picos de 24.3 puntos de rating ya con el ingreso de Alfa a la casa. En El Trece, la novela turca Amor de madre medía 4.3 puntos.