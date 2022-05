Karina La Princesita habló del momento que está atravesando

Luego, agregó: "Estoy pasando un año muy lindo, pero como estoy media loquita, prefiero bajar, no darle bola al celular y dejarle todo a mi manager”.

Asimismo destacó que “no tiene nada contra LAM” y agregó: “Yo los quiero mucho a todos. Podemos no estar de acuerdo con algunas cosas que se dicen tanto acá como en otros programas. No es nada en particular, no es eso. Es que yo quiero estar un poco tranquila".

"Está bien calmarse un poco. Pronto voy a hacer tele, pero este tiempo que estuve parada tuve muchas propuestas y preferí no hacerlo”, añadió.

Embed

El Polaco cumplió años: la buena onda de Barby Silenzi y Karina La Princesita

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido como El Polaco, cumplió el lunes 23 de mayo 35 años y lo celebró de manera íntima con su familia. El artista tropical viene de estrenar hace poco su programa Un viaje inolvidable por la pantalla de América Tv, que contó con la presencia de Joaquín Levinton como primer invitado.

Lo cierto es que el cantante celebró con los suyos su día de nacimiento y Barby Silenzi y Karina La Princesita dijeron presentes. Valeria Aquino, la otra ex del artista, estuvo ausente a la reunión.

El Polaco cantó el feliz cumpleaños acompañado por sus tres hijas: Sol, Alma y Abril. Desde sus historias de Instagram, Karina y Barby dejaron en claro la buena relación que tienen y se sacaron una foto juntas en pleno festejo.

"En el cumple del Polaco", reflejó Karina en una imagen con Barby. "Feliz cumple baby", subió Barby con una imagen junto al Polaco, pese a la reciente separación.

El cantante vivió una noche especial de lunes festejando su cumpleaños con sus seres queridos más cercanos tras la reciente separación con Silenzi, madre de su hija Abril, nacida en junio de 2020.