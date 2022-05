El Polaco cumplió años: la buena onda de Barby Silenzi y Karina La Princesita

Embed

El Polaco cantó el feliz cumpleaños acompañado por sus tres hijas: Sol, Alma y Abril. Desde sus historias de Instagram, Karina y Barby dejaron en claro la buena relación que tienen y se sacaron una foto juntas en pleno festejo.

"En el cumple del Polaco", reflejó Karina en una imagen con Barby. "Feliz cumple baby", subió Barby con una imagen junto al Polaco, pese a la reciente separación.

El cantante vivió una noche especial de lunes festejando su cumpleaños con sus seres queridos más cercanos tras la reciente separación con Silenzi, madre de su hija Abril, nacida en junio de 2020.

barby silenzi 2.jpg

barby silenzi 1.jpg

Barby Silenzi y El Polaco, separados

Tras rumores de crisis, El Polaco y Barby SIlenzi están separados, según confirmaron en Intrusos. "Una mala noticia. Después de tantas idas y vueltas, ella me dijo 'estamos separados'", comentó el periodista Gonzalo Vázquez en el ciclo de América TV.

Marcela Tauro sugirió que todo se precipitó tras una nota de Valeria Aquino en Intrusos. "El click fue acá, cuando estuvo en un móvil Valeria Aquino", añadió la panelista.

En esa ocasión, Valeria, ex de El Polaco, calificó al artista como "un pirata" y reveló que hasta le hizo una escena de celos. "Él me llamaba y me reclamaba porque yo era amiga del Kun Agüero", sostuvo. A partir de ese momento, Barby habría tomado la decisión de distanciarse de su pareja.