L-Gante compartió una comprometedora foto junto a Romina Uhrig y luego la borró: los detalles

Pero tal parece que las reacciones de los seguidores tanto de L-Gante como de Romina no fueron las mejores, porque al cabo de unas horas ambos optaron por borrar el posteo de sus historias virtuales.

Quizás tenga que ver con el intercambio que semanas atrás el artista urbano tuvo con Daniela Celis, otra hermanita, que no terminó precisamente de la mejor manera.

LGante y Romina Uhrig - IG.jpg

L-Gante enfrentó los rumores que lo vinculaban a Daniela de Gran Hermano 2022

En una entrevista con República Z, Daniela Celis de Gran Hermano 2022 sorprendió a todos al contar que recibió un mensaje privado en su Instagram de parte de L-Gante.

Al parecer, el referente de la cumbia 420 estaba interesado en conocerla. De hecho, reposteó un video de Pestañela bailando uno el tema que el artista realizó con Bizarrap, Session en el Barrio #8.

L-Gante se enteró de los dichos de Daniela y explotó en sus historias. El cantante citó la nota que la ex GH dio a República Z y aclaró: "Es mentira, fue al revés".

LGante Daniela Celis posteo.jpg

En diálogo con Intrusos (América TV), la chica de Moreno habló del vínculo con el referente de la cumbia 420: "Él me sigue hace bastante, yo decidí no seguirlo para que no se interprete otra cosa".

Por último, Daniela advirtió que desconoce el contenido del mensaje que recibió de L-Gante. "No abrí el mensaje, así que no sé qué decía", cerró la ex GH.